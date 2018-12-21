【小丸子大結局】《櫻桃小丸子》聖誕推最終單行本　結束32年回憶

一夜長大，並非十八歲生日那天，而是當有那麼一刻，我們不想長大了。物轉星移，從前跑不遠的操場，原來沒有那麼大；他說的天長地久，也沒有那麼長；父母親頭髮染霜，然後我們也扮演一個個倒模一樣的成年人。 永遠陪我們長不大的，或許只有永遠停留在三年級的櫻桃小丸子？

（《櫻桃小丸子》劇照）

漫畫聖誕推於最終單行本，終為故事畫上句號。

《櫻桃小丸子》的故事維繞着小丸子一家，講述親情、友情，陪伴不少小朋友長大。作者三浦美紀於1986年開始連載，小丸子的故事是以她自身為藍本，雖然作者的童年不似小丸子幸福，但卻是她對家庭的投射與寄望。如於今年8月因乳癌逝世後，出版社宣布將於今年聖誕節發行《櫻桃小丸子》第 17 集完結篇的最終單行本，發行長達32年的作品終於結束。

最新的漫畫封面曝光，是小丸子抱著貓微笑站在櫻花樹下，到底她的結局是如何？（集英社）

小丸子沒有結局：停留在永遠的三年級？

很多人猜測，小丸子漫畫的結局會是如何？最新的漫畫封面曝光，是小丸子抱著貓微笑站在櫻花樹下。

關於小丸子的結局，正正因為藍本是作者三浦美紀作者自己，多年來有不少人猜測，說小丸子成了漫畫家，跟富有同學花輪或大野結婚，從此幸福快樂地生活下去，似乎因為這才對得起「小丸子」這角色。但現實當然不是如此，三浦美紀嫁給編輯，生了兒子，卻因性格不合而離婚了，數年後再與比自己小四年得漫畫家離婚。而漫畫中可愛的爺爺，在現實中卻是個可惡的人。

這使很多讀者受不了，而三浦美紀卻不解，道：「漫畫是以自己為藍本，但不是百分百呈現自己的人生。」那《櫻桃小丸子》的結局到底是甚麼？官方沒有透露，相信大家還是要等漫畫出版。

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（集英社）

「暗黑版」小丸子：女漢子「小方子」！

小丸子為人熟識，但「小方子」你又有沒有看過？原來三浦美紀於去年推出新作《櫻桃小方子》，惡搞成自己的作品。除了圓圓的臉成了國字臉，個性也「崩壞」起來，讀者卻道：「這更貼近現實！」

故事同樣維繞「小方子」的朋友與家人，只是性格卻沒了「卡通濾鏡」。爸爸是無責任感的「A字膊」、媽媽不時發脾氣、小玉則是壞心腸的女孩⋯⋯表情扭曲搞笑。《櫻桃小方子》由集英社旗下的漫畫雜誌《 GRANDJUMP 》連載，第一本單行本亦由發行《櫻桃小丸子》的 RIBON MASCOT COMICS 負責出版。若各位看完《櫻桃小丸子》的結局覺得太傷感又不捨，不妨看看《櫻桃小方子》，也算是能在微笑中紀念櫻老師吧？