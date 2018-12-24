【聖誕重磅Tea set】Franc Franc再聯乘酒店下午茶：質素媲美五星

在假日，與其四處閒逛，筆者寧可跟好友找個舒適的地方坐下來，吃吃茶點，跟好友談談心。最受女生歡迎的，當然是Tea set，悠悠然的享受一個舒適又輕盈的下午。不過，到處都有下午茶，哪款才物超所值？ 是次筆者便推介兩款酒店下午茶，保證不會「中伏」，而且一定有驚喜！

＄500元以下兩位，嘆澳門星空下午茶！

乘着節日餘溫，總是想跟好友「逃離」香港。即使沒有假期，也可以到澳門，尋找「旅行」的感覺。說澳門，離不開街頭地道小吃，不過筆者最愛的還是以三星價錢，吃到五星酒店質素的下午茶。

筆者在香港的酒店吃下午茶，知名的也動輒六、七百元，而在澳門銀河的麗思酒廊則只需＄500元，但食物與環境卻絕不「輸蝕」，有鴨肝芒果啫喱配餅乾、意式火腿，甜點也有覆盆子乾酪餡餅與多款蛋糕等等。而且，是次他們聯乘時尚品牌，有意大利鞋王之稱的Giuseppe Zanotti ，以「星空」為主題，融入在下午茶當中心。有別於一般下午茶一層一層的擺設，他們是以發亮的「星球」作碟子，甜點則沿在星球邊擺放。

除了食物，「麗思酒廊」的環境也值得一讚。只因空間若大，裝潢華美溫暖，即使滿座也不怕鄰座「偷聽」心事！

享受節日餘溫，以Franc Franc餐具享「森林系」下午茶！

若你不想遠赴澳門，也可到栢寧酒店享用是次與家品品牌Franc Franc推出的「夢幻森林」聖誕主題下午茶。

先不說筆者每次與友人到Franc Franc家品店閒逛也總是捨不的離開，即使只是一只湯匙也愛不釋手，時時買了又買，總愛它少女又不失典雅的設計。而是次栢寧酒店的下午茶就是以Franc Franc的餐具作主題，非常特別，簡單風格適合各位「輕熟女」！

不得不提的是，下午茶兩位只需＄400元，絕對是筆者吃過最物超所值的下午茶之一。茶點絕不欺場，有蟹肉配希靈魚魚子的牛油軟包、煙三文魚小麥餅、血橙芝士餅還有奶油鬆餅等等，絕對是「小資女」的首選！

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