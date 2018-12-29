【日本九州．情侶遊】搭上豪華火車看櫻花 和他享受慢活的快樂

在香港生活，無時無刻都像在趕Deadline，連拍拖也不例外，假期約會總是人山人海，連吃個飯也要急急忙忙交枱。你們多久沒有坐下來，靜靜享受兩個人的時光？有時候，只想和他有個空間，可以一起放空。難得放假和他去旅行，下次可以不用忙著「趕行程」，花上一天，坐在九州的觀光列車內，隨著火車緩緩行駛的速度，不用急，慢慢欣賞沿途風光，重拾久違了的慢活時光。

坐蒸汽火車看櫻花

SL人吉號列車緩緩進站，看著黑色車頭上的蒸汽，彷彿回到過去。慢，通常予我們一種負面印象，從小就被灌輸做得快，有效率才是好。坐上這架1922年製造的老火車，才知道慢也是一種美。設計師把大量的原木元素放入車廂內，希望乘客可以感受舊時代的浪漫情懷。而妳和他，終於不用走馬看花的趕「下場」，用時速30公里的步伐，穿過佈滿櫻花樹的「粉紅隧道」，看到隨風搖曳的櫻花瓣，你們一定會期望這個美好的瞬間，可以停留久一點。

熊本--人吉 （SL人吉號）

*運行日可參考九州Jr官網（12月至次年2月維修期）

*全車指定席 需提早預約

*3月為櫻花季

櫻花季時乘搭SL人吉列車，會觀賞到浪漫的粉紅隧道。（JR九州官網）

坐有故事的火車看海

日本民間相傳著一個神話故事，浦島太郎因救了海龜後，受到龍宮公主乙姬的熱情款待，在臨走前更收到對方的玉手箱，但公主卻叮囑他不能打開箱子。他回到人間後，發現時光已經過了數百年，手足無措下打開了玉手箱，一縷白煙過後，年輕的浦島太郎一下子變成了滿頭白髮的老翁。這就是指宿之玉手箱列車背後的故事，車廂半黑半白的設計也是寓意浦島太郎一夜白頭，而列車到站開門之時，也會噴出白煙，不得不佩服日本人對細節的重視。既然故事和海有關，沿途可以觀賞無敵大海景，遠眺櫻島火山。55分鐘的車程彷彿一下子便過去了，到達指宿後，可以體驗當地著名的熱砂浴，一掃旅途上的疲憊。

鹿兒島--指宿（指宿玉手箱）

*每天往返三次（全年運行）

*全車指定席

指宿之玉手箱。（IG@journey_sm17）

坐五星級車廂看海豚

走進「坐A列車去吧」的車廂，你們大概會聽到驚嘆聲連連，除了名字靈感取自爵士名曲，車廂的內裝也充滿復古感。桌椅以沉色木材為主，加上彩繪玻璃窗，彷彿置身歐洲的豪華車廂，每一個角落都是打卡的好地方。原來車廂設計真的是參考「南蠻文化」而來，即是16世紀流傳到日本天草的天主教文化。車廂內有「A-Train」吧枱，配上爵士樂，你們可以在這個小酒館喝一杯，享受悠閒的時光。如果不趕行程，可在火車終點站三角轉乘渡輪到天草，住一晚溫泉酒店，坐船出海觀賞海豚，沿途與他享受「慢遊」的快樂。

熊本--三角（坐A列車去吧）

*運行日可參考JR九州官網

*全車指定席

+ 5 + 4 + 3

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