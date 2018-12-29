【無敵破壞王2】友誼必然永固？　關鍵在雙方有沒有心維繫

闊別六年，或許很多人忘記當初《無敵破壞王》推出的使命 ──省靚迪士尼招牌。迪士尼要證明在沒有Pixar的加持下，也可以發行高質素的動畫。電影畫面不俗，但說故事的能力仍與Pixar有一段距離，六年過後捲土重來，第二集能否如中文名字所言「打 （hit） 爆互聯網」？

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《無敵破壞王2》不再講遊戲而轉講社交網絡世界。（《無敵破壞王2》劇照）

《無敵破壞王》原先設定是頗細心的，以拖板作為街機間的中轉站，遊戲人物可互相參觀對方的遊戲世界，插蘇插入代表有新街機加入大家庭，拔除意味著那座街機已被報廢，可惜各細節位在電影裡只屬走馬看花，無法被觀眾深刻記住。第二集驚喜地沒有延續遊戲世界，反而借Wifi插線來一個華麗轉身，投入網絡大世界，彩蛋由經典遊戲變成熟悉的網站和社交網絡。（但亦已成為經典？）這決定是無可厚非，莫說小孩子會否認識那些經典遊戲，相信他們對「街機」的慨念亦已感到模糊不清，更何況今時今日連充電也近乎不需要拖板。

《無敵破壞王2》借Wifi插線來一個華麗轉身，投入網絡大世界，彩蛋由經典遊戲變成熟悉的網站和社交網絡。（《無敵破壞王2》劇照）

礙於市場需求的關係，發行商無限放大了公主賀歲的一幕，甚至乎把海報的位置也拱手相讓給這班公主，莫講話破壞王，連雲妮也淪為綠葉王，但值得留意的是，已說過公主賀歲只屬於「其中一幕」，她們與主線劇情關係不大，故不要期望她們會有大量的戲分。

迪士尼公主其實沒什麼戲分。（《無敵破壞王2》劇照）

迪士尼斗膽自嘲對迪士尼迷來說已經是一大突破，時興貼地，連公主也要放下身段與眾同樂，但仍略嫌火喉不足，與遠在第一集已嘲弄白雲公主為「屍體」的《史力加》比較，可謂小巫見大巫。

公主被「去童話化」，筆者是感到可惜的，畢竟就算世界無童話，小孩子也值得擁有一個對童話世界的期盼，為博取年長觀眾一笑而撕開公主們的面具，難免會讓不少女孩感到衝擊。當然，電影借公主去諷刺網絡的「公主現象」也值得稱讚。

第一集嘲笑白雲公主為「屍體」的史力加（《史力加》劇照）

片中公主的「工作」是擔當問答遊戲的嘉賓，人人在社交網絡對號入座，塑造屬於自己的公主世界，儘管所記錄的生活細節偽造居多，大家也不惜一切去經營，希望有朝一日公主會出來為她們戴上后冠。公主說只有看著水中倒影的自己時才能找回自我，別人的評論就是那一灘水，今時今日的個人價值全賴別人的評價，哪怕那灘水是污水還是湖水，能獲取評論的人便能站在spotlight下，但同時間，亦不要介意對方的批評。

同樣地，電影借不同網站的任務去拖解各種病態行為，例如沉迷單靠本能反應的遊戲 （掃左、掃右）、沉迷觀看毫無營養的網片、誤信網頁搜尋等。

《無敵破壞王2》借各種劇情諷刺我們現實生活沉迷觀看毫無營養的網片、誤信網頁搜尋等。（Gettyimages／視覺中國）

每天營營役役，何不脫下公主衣裳讓自己舒舒服服生活？

《無敵破壞王2》欠缺了拯救雲妮的偉大使命，亦不再著墨故事的精髓 ─ 天生的壞人有沒有翻身的權利。破壞王與雲妮相處六年，情同兄妹，隨著雲妮被網絡世界所迷惑，友情受到前所未有的動搖。這次感同身受的或許不是年長觀眾，而是剛升學、投入職場或生活狀況轉變的年輕人們，是否發現昔日的朋友突然所餘無幾了？

友誼就必然永固？小時候和朋友稱兄道弟或情同姐妹，但妳們的關係可捱過一個六年嗎？

友誼就必然永固？小時候和朋友稱兄道弟或情同姐妹，但妳們的關係可捱過一個六年嗎？（Gettyimages／視覺中國）

六年的時間足夠考驗友情，六年可意味著妳剛從求學生涯裡步入職場，或從單身變成別人的另一半，甚至乎步入婚姻或生兒育女的階段，每一階段的出現也足以對友誼構成考驗，重點是你或朋友已不再是對方的唯一了。有一天朋友突然疏遠妳了，請不要傷心。

原來不止戀愛，友誼中我們也需要學懂放手，大家各有自己生活的追求，你以為當前局面已經十分美滿？朋友需要的往往比妳要的更多。當摯友要離開的時候，原來你只能遠距離的祝褔，沒錯妳被背叛了，但妳要承認那是成長的必經階段，一切是無法被阻止的。

沒錯妳被背叛了，但妳要承認那是成長的必經階段，一切是無法被阻止的。（Gettyimages／視覺中國）

《無敵破壞王2》就像一封給摯友的情書，致那些已離妳遠去妳卻心存掛念的好友們，或許此刻他們的生活多姿多彩，擁有另一班「姐妹」或「兄弟」，但有幸與他們出生入死的，或許只有妳自己吧？這是一封不求回覆的單程信，期待摯友會記得，曾有一位朋友在背後默默守護著他們。

科技能否拉近人與人之間的關係，重點在於雙方有否聯繫對方的覺悟。電影越看越傷心，因為這段真摯的友誼最終給擊敗的，終歸是最不相干的東西 ──網絡。

當你以為「玩夠」了便可回到朋友身邊？對不起，那時候摯友已經活在另一個遊戲世界了。

科技能否拉近人與人之間的關係，重點在於雙方有否聯繫對方的覺悟。（《無敵破壞王2》劇照）

撰文：柳凝之 影評人、詞評者、愛情散文作家。相信愛情，因為比較幸褔。 傳理系碩士，廣告叛徒，現任品牌主理人，著有《太古坊的》。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《無敵破壞王2》：留給摯友的情書」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）