【100種女生】時裝設計師拒賣命打工　裸辭創業：曾返工做到暈低

在物質社會下，我們常常覺得錢可以堆砌出幸福。只是物質帶來的歡愉，往往轉瞬即逝。至少本地水彩遮品牌創立人Kellie仍然堅信錢不能帶來幸福感，做了七年時裝設計師，事業上可算是平步青雲，卻毅然裸辭。「這一行雖然賺到錢，我的心靈卻很空虛。」

在旁人眼中高薪厚職，其實她有苦自己知。（黃寶瑩攝）

我係公司暈倒過兩次，嚴重到要叫救護車。 Kellie

不屬於自己的7年人生

Kellie從時裝設計系畢業，「其實我已經比很多同學幸運，一畢業就可以找回與本科有關的工作。」在旁人眼中，她的確際遇不錯，七年來一直有穩定收入，而且升職速度快，她辭職時，公司以設計總監的銜頭挽留她，在很多人眼中夢寐以求的高薪厚職，她卻絲毫不為所動。只因為一切都不如外人眼中那般美好，「做時裝設計的七年內，我沒有了屬於自己的人生。」

別人眼中高薪厚職的代價，就是天天OT，「每天踏出公司都已經是深夜，不知道多久沒有看過日落。」趕著出新一季的設計稿時，她每晚都工作至凌晨兩點，甚至連身體也開始發出警號，「我係公司暈倒過兩次，嚴重到要叫救護車。」時裝的世界卻不會因為你而停止運轉，無論如何，你仍要趕起給客戶設計圖，她坦言這一行很少講「人情味」，這也是她決心要離開的原因。「有一次我嫲嫲生日，我坦白向上司說想提早兩小時放工，她也拒絕。」她坦言當下心中很難受，「我之前兩三晚都OT，現在request兩個小時的假期也被一口拒絕，完全『無情講』。」由此想起自開始工作以來，她已經失去了很多與家人相處的時間，更遑論是社交生活，她下定決心辭職。

日夜忙碌，她卻漸漸找不到意義。（黃寶瑩攝）

每逢下雨，我家的前門就會水浸，媽媽會背著我，然後我拿著雨傘跨過前門，那是我和媽媽可以獨立相處的機會。 Kellie

雨傘回憶化作個人品牌：長女渴望的愛護

辭職後的大部份生活，她都在畫室內渡過，「我從小就喜歡畫水彩，只是工作以後都沒有多少時間畫畫。」天天拿著畫筆，卻全都是為了應酬客戶，畫過成千上萬張設計圖，卻始終不是她最喜歡的水彩，這也道出了時裝設計師的無奈，「其實時裝設計只是不斷meet target，礙於預算、客戶要求等等的限制，我們很少可以將自己的意念付諸實行。」所以她無論如何都沒有想過走回舊路，「這樣不會有進步。」

畫水彩時，她可以盡情發揮自己的創意。（受訪者提供）

她開始萌生創立自家品牌的念頭，因為自小對雨傘的情意結，所以想著把自己最愛的水彩放到雨傘上，「我以前住圍村，家中有五兄弟姐妹，我是長女，媽媽分給我的時間和心思自然最少。」而往往在她最討厭的下雨天時，卻換來與媽媽獨處的時間，「每逢下雨，我家的前門就會水浸，媽媽會背著我，然後我拿著雨傘跨過前門，那是我和媽媽可以獨立相處的機會。」

雨傘對於她而言，象徵愛和保護，也在這些與媽媽相處的時光中，建立起對雨傘的獨特情感。開設自己品牌仿佛是一條不能走回頭的路，她幾乎花光了積蓄籌備這件事，除了金錢，還投資了時間，「由籌備到正式售賣，大概花了一年半時間。」尋找適合的雨傘廠、繪畫水彩，「畫一幅水彩畫要用上三個星期至一個月時間。」看似普普通通的一朵花，一筆一畫都花上不少心思，才可以畫出有層次的作品。

看似簡單的花朵，其實每一筆都要畫得仔細。（黃寶瑩攝）

Kellie過往的作品：

+ 5 + 4 + 3

現在Kellie 的收入比從前少了一截，寧願物質上窮總好過心靈上窮。（黃寶瑩攝）

物質上窮總好過心靈上窮

花了心思、時間，卻不一定可以得到別人的賞識，售價二百多元的雨傘，不少顧客都嫌貴，「我賣的不只是一把傘，而是一種美學和品味。」試過擺市集，整天都沒有生意，然而，還是有不少懂得欣賞她的客人，甚至為她的作品帶來新的意義，「曾經有個伯伯買了一把粉紅色的櫻花傘，我多嘴問他是否送給太太，他卻說太太已經走了，但生前很喜歡櫻花，所以想買一把回家，讓她在天上也可以看到。」她坦言當時很感動，「我一直以為這把傘對自己的意義較大，卻想不到原來對其他人而言都有意義，甚至可以成為別人的心靈慰藉。」

工作量與以前無異，由設計到搬貨都由她一手包辦，收入也比從前少了一截，Kellie卻坦言沒有後悔，「我很享受現在的生活，物質上窮總好過心靈上窮。」看盡時裝的花花世界，她反而不會追「名牌」，她笑言「當你完全知道那件貨品的成本，就會覺得追求品牌不值得。有些女生每天都要拎CHANEL外出，我卻背Tote Bag也很滿足。」最重要的是，她的幸福感不是來自物質，而是每天都可以做自己喜歡的事。

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