Emma Watson、Audrey Hepburn之後　她成為最年輕聯合國親善大使

Emma Watson宣佈成為聯合國親善大使的畫面彷彿昨天的事，記憶猶新。轉瞬間兩年多、三年過去，聯合國於去月宣佈另一位女星緊接Audrey Hepburn、Emma Watson和Angelina Jolie的腳步，成為有史以來最年輕的聯合國兒童基金會最新的親善大使！

（圖片來源：gettyimage）

世界走到2019年了，但依然有不少議題需要大家致力改變，更有不少人說世界正在後退，愈變愈差。

其中一個當今最受關注的群體，當然要數孩童。孩童象徵世界的未來，亦代表著希望，不過現今社會仍有不少國家的孩童面臨無法接受教育及貧窮問題，更有許多孩童每天面對被同學欺凌及暴力對待的問題，情況不容忽視。

追隨Audrey Hepburn、Emma Watson和Angelina Jolie的腳步，現年14歲，Stranger Things女演員Millie Bobby Brown被任命為最新的聯合國兒童基金會親善大使，一方面推動社會正視青年問題，另一方面致力結束欺凌和暴力，並鼓勵世界各國的領導人聽取年輕人的意見。

早前她在個人Instagram上就公佈成為聯合國兒童基金會親善大使的消息：「夢想成真！能夠成為聯合國兒童基金會最新、最年輕的親善大使，捍衛世界各地的兒童權利，我感到非常榮幸。我迫不及待想要開始！」

Audrey Hepburn、Emma Watson、Angelina Jolie擔任聯合國親善大使時的相片：

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另外她亦在艾美獎的新聞發佈會上宣佈消息，並誓言會跟隨Audrey Hepburn腳步，努力改變社會：「在成為聯合國兒童基金會親善大使時，我與我的英雄：偉大的Audrey Hepburn共享了這個頭銜。她曾經說過：『隨著年齡的增長，你會發現你有兩隻手，一隻用來幫助別人，一隻用來幫助你自己。』而幫助別人正是我打算做的事。」

（圖片來源：gettyimage）

她在發言時亦指出：「我想提出有關教育和暴力的議題，並引伸到如何結束欺凌的問題......並確保孩子可以在一個安全的環境成長，以及可以飲用乾淨的食水。我仍然在學習以我的熱情幫助別人。」

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憑藉大熱美劇《stranger things》，Millie Bobby Brown年僅13歲即成為全球知名的藝人。因其清澈的眼眸、智巧的對答、努力不懈的身影，不少人都把她比喻成年輕版的Natalie Portman。雖然青年議題不易解決，而且亦不應單憑一人的力量改變，但Millie Bobby Brown嘗試利用其名氣去改變社會，實在值得鼓勵！

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