日本流行DNA配對擺脫單身　用科學找對象就可提高戀愛命中率？

或許是生活和工作太忙，戀愛和拍拖都成了一件奢侈的事。單身的朋友縱然心裡也想找個伴，但一回想到愛情路上的跌跌碰碰，戀愛了好幾次最終也沒有開花結果的無奈，很多人也愛得累到寧願選擇單身。

雖說愛情是講求緣份的事，但原來可以依靠科學，大大增加遇上真命天子的機會！近年，日本正流行一種「DNA Speed Dating」的方式，用檢測及分析基因的方法給單身一族有效率地「尋找對的人」。

(pinterest)

日本nhk電視台就以「DNA婚活」為題舉行相親配對活動，同時實拍當日的情況製作成節目。在參加相親活動之前，男女雙方都先進行了DNA基因檢測。有別於傳統的Speed Dating，在「DNA婚活」的過程當中，所有人都必須戴上面具，看不到對方的真相樣貌，也不會公開年齡、職業和收入等，這些在配對時最令大家「關心」的資料。而在活動中，大會就只會為雙方提供彼此的DNA組合的匹配度。

二人的合拍程度，從基因中就可以知道？

（《DNA婚活》截圖）

DNA的匹配度會以百分比印在小卡紙上顯示。如果男女組合在70%以上的，就表示DNA的匹配度較高。DNA的匹配度是根據一種和免疫有關的基因「HLA基因」而來，基因型態越是相似的兩個人，他們的契合程度會愈底，相反基因型態越是不相似的，他們的契合程度就會愈高。

（《DNA婚活》截圖）

HLA基因也可通過氣味來感知。試驗的方法是，讓男性連續兩個晚上穿著同一件T恤，再把這件T恤讓女性聞一下。如果T恤是屬於跟自己的HLA基因存在較大差異男性，女性會感到該件T恤的氣味好聞。

DNA檢測是成功戀愛的捷徑？

（《DNA婚活》截圖）

有DNA組合匹配度達82%的男女，在初次見面已經非常投契，聊天談話的過程十分愉快。二人均表示對這次的交流有很好的印象，該男生表示覺得與該女生真的很合拍，感覺很不可思議！

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（《DNA婚活》截圖）

雖然DNA檢測就要花費數萬日元，不過不少心急想找到perfect match對象的日本女生也相當捨得支付這些費用。在日本以DNA檢測做主打的Speed dating和相親等活動，特別受到20-30歲的女生歡迎。

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（《DNA婚活》截圖）

DNA配對成功而結婚的夫妻

最後在節目中，也以一對通過DNA配對成功而結婚的夫妻作為例子，讓大家思考一下透過科技來尋找另一半，又是否真的就可以擁有完美無瑕的愛情？他們的婚姻生活，其實也跟一般的夫妻一樣，同樣會有甜蜜恩愛，也會有吵架和磨擦的時候。別要以為DNA的匹配程度很高，就代表二人的關係就不會有問題的存在和產生。

雖然從DNA找出兩個人的合拍程度，是有一定的科學根據。但人是情感的動物，在現實生活中的情侶或是夫妻，並不是可單從數字上的百分比來看，就知道他們從此以後就會無風無浪，牽手到老。

（《DNA婚活》截圖）

世界上沒有一條絕對無誤的幸福公式，一段良好的關係還是需要靠相方的用心經營，才能過著美滿快樂的生活。DNA的合拍程度縱然只是一個參考的指標，但假如這樣會對找到「對的人」更加精準和有幫助的話，單身的朋友盡管試試，給自己的愛情創造多一次機會也未嘗不可啊！

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