【插畫】最瘦的地方是銀包！職場最真實最到肉心聲

直至進入社會才發現，即使懷著一團火做自己有興趣的工作，最後熱情還是會被薪酬、人事關係等等看似微小的事磨滅。曾經聽過身邊一個工作多年，在公司是資深級別的朋友直言「進入職場後，最好不要抱有太多理想。」

剛畢業的Fresh Grad總會把職場理想化，但開始真正返工後，才發現自己的工作不似預期，而且要處理的不僅僅是工作，還有與同事的相處和合作關係、又要顧及與客戶的關係，此時總會有點「鬱鬱不得志」的感覺。這種感覺會隨著時間而慢慢淡化，當自己慢慢成為職場上的「老一輩」後，荒謬已經變成日常，工作的意義已經變得不重要。

工作最怕失去意義。（IG@nobodysdaily）

然而，你依然有情緒，依然會和朋友一齊說公司的壞話，台灣插畫家Auddie在Instagram「某人日常」發佈與職場有關的插畫，某人其實是指社會上大部份的人，每天上班下班，努力工作，卻還要忍受薪水低、工時長、假期少或上司無理要求，相信他的插畫可以帶出了大部份「打工仔」的心聲。「好不容易完成加班，休假也結束了」、「不想工作，只想追劇」、「月底成為負二代」，文字令人不禁會心微笑，卻又帶點心酸。

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礙於家庭、生活負擔，我們不能說辭職就辭職，但也不要忘記滿足老闆的要求之餘，也要滿足自己的心靈，對著上司要收起怒氣，下班後就盡情發洩吧！總能在夾縫之中，找到一點自己工作的初心。

（IG@nobodysdaily）

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