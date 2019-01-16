近日，社交媒體興起一陣「#10YearChallenge」熱潮，不管名人或朋友，爭相把自己十年前後相片作對照。這對比，是徒潻桃花依舊的悵然，還是為了「回頭已是十年身」的感慨？

（Damon Lane@facebook）

「#10YearChallenge」的源起竟是氣像學家的一幀照片？

「#10YearChallenge」的原形其實是在Facebook上的「How Hard Did Aging Hit You Challenge」，意思是挑戰「衰老」有多大程度影響你。不少報導指出，這項「挑戰」由美國奧克拉荷馬州的當地媒體KOCO 5 News的首席氣像學家Damon Lane。他把十年前後的相片拼在一起，於今年1月11日在Facebook上發佈。

不說記不起，十年前，Facebook才興起不久。而「挑戰」本來旨在對比第一幅與現在的頭像。而網民卻開始發佈自己2009年與2019年的照片，更提高難度，指照片要真實，不能修改美化。有不少人借此炫耀減肥或建身成果，然而Damon Lane的寫的卻並非真的有關外表。他寫道：「我最喜歡的是，左邊的那個我並不知道將來會有甚麼等着他。他訂立的目標，全都超額完成了；而右邊那個我，比左邊的正在過一個更好的生活。而這只是開始。」

對比原沒有明確目的，但回望從前，審視現在，能有似Damon Lane這樣的感慨也算是種成功了。

【明星挑戰．多圖】響應的有不少名人明星，我們且看看他們有甚麼改變！＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

「香港隊代表」則有：

+ 5 + 4 + 3

那麼除了分享10年前後樣貌的轉變，這些年你又有哪些目標已達到、哪些夢想已在途上？

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