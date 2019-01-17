五月天新歌《一半人生》韓寒詞說挫敗人生：活得認真　卻微小如塵

【五月天．新歌】近日興起「#10YearChallenge」，人人把十年前後照片一拼，除了對比樣貌轉變，相信也不禁惆悵：一恍便十年，做好了一個「人」沒有。 剛巧，五月天推出新歌《一半人生》，韓寒填詞。是電影《飛馳人生》的主題曲，也恰好成了大家「掘」舊相片時的最佳配樂。

老少年心聲：活得雖認真，卻微小如塵

聽五月天的歌，啃歌詞是必然的，最愛他們不只唱愛情，把該有的熱情、最最迷惘的時候，都一字一句一句的譜寫下去了。《一半人生》，開初聽，似是唱五月天的迷惘時候，聽着聽着，卻更似「老少年」的心聲。城市不許人怠慢，但埋首追趕，卻漸漸走了樣，再昂首時候，已驀然發現，自己已不再年少了。

很多人愛為一生總結，卻很少人在「半生」停下來審視，而這歌就似是在人生半路「喊停」，縱沒答案，也好梳理情感，免得麻木。筆者最愛一句：

活得雖認真，卻微小如塵／想要唱首歌，去唱哭別人／最後卻是我，滿臉淚痕。 《一半人生》

不過是旅途是星塵，或這就是作為人要學會的事吧。要是說《一半人生》是在「歌頌」人生挫敗時候的歌，大概可以說它是「致迷惘」的，不如趁這機會，也好好重溫五月天其他「致人生」的作品。

致錯誤－《脫胎換骨》

喜歡林夕的詞，特別是那淡淡然的哀傷中，滲透出一股力量，教人堅強，似是說：「老友，我知你非強說愁，因為我都走過，而你也總會走過的。」五月天與譚詠麟合唱《脫胎換骨》正是這感覺。

歌詞說的，都是人生的錯誤、失去與遺憾。筆者最喜歡的，還是「還好」二字：

還好有些關頭挺不住，重新看清楚，誰會陪我回到最初／像無名小卒，吃久違的苦，和不如意和平相處 《脫胎換骨》

風急浪高，也用「還好」二字擋，最差也總未算最差。直路彎路，不過不同風景，人生是一條直線，沒有如果，你要怎比較？ 再「錯」也要似若無其事站起，重新做人。似是歌詞唱，做人就是要不停「脫胎換骨」，別把客棧當歸宿。

致死亡－《乾杯》

說《乾杯》，不能不說它的MV，主角走到年暮，往事如「走馬燈」般在眼前播放，想起人生總總，包括戀戀不捨的那些，以及揮霍掉的那些。

終究會有一天，我們都變成昨天／是你陪我走過一生一回匆匆的人間。 《乾杯》

死後要過奈何橋喝孟婆湯忘掉愛慾情愁，還是到白茫茫的雲上等待審判？死亡，探究不了，《乾杯》卻似是首「敬」死亡的歌，好提醒我們，時間不是無限，我們不能蹉跎，你最珍重的，又是甚麼？

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