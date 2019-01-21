【與狗對話】愛與寵物和毛公仔對話？ 教授：其實反映大腦更聰明

有養寵物的，都視之為家人，愛把牠當小孩說教，也愛摟抱在胸前，談情說愛。在旁人看來，簡直幼稚，但近日卻有報導為我們這班愛「寵物」之人平反！

（《我和尋回犬的十個約定》劇照）

愛跟寵物說話的人，其實更聰明？

把寵物或死物當是人看待，原來有一專有名詞－「Anthropomorphize」，而這時時被視為是孩子氣的行為。

根據報導，芝加哥大學的行為科學系教授Nicholas Epley指出，這把寵物當人的行為其實是人類獨特地聰明的「副產品」，因為其他物種不會有這種傾向。Epley解釋道，承認別人的「思想」所需的心理狀態，跟承認寵物或一件死物的「思想」的心理狀態是一樣的。因此，跟寵物或死物對話，其實是反映了人類大腦的能力，而不是代表愚蠢。

＊與寵物相處，還有很多意想不到的好處：

與毛公仔對話，是具創意表現？

他們分析，除了聰明以外，是甚麼驅使人跟寵物對話？行為學的專家就解釋，這「擬人法」是因為人有強烈的社交慾望，我們有思想，也會找尋其他有思想的東西，包括死物，並嘗試解釋一些不能理解的行為。

這就解釋了為何我們喜歡把寵物當人看待，我們想當貓狗的朋友，同時又想解釋為何牠總是破壞傢俱。

關於這種行為，其實小孩子更擅長。他們不單愛跟寵物對話，即使只是毛公仔，沒有生命，也可以把它們幻想成最好的朋友。而人愈大，便愈會拼棄這習慣。但根據Epley的說法，跟毛公仔對話，不代表你蠢，反之，是聰明與創意的表現！

Sources：Science Daily, Country Living

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