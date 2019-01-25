【怦然心動】學近藤麻理惠成收納專家　五招大掃除整理術迎新年

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撰文：木木子

作為女生，懂得收拾也是一種內在美。（gettyimage/視覺中國）

新年快來了。在新年前夕，中國人有大掃除的習慣，寓意去舊迎新。今日就和大家分享五個方法，使你在大掃除時得心應手。

1．為大掃除作出一個規劃

大掃除也要規劃？清潔和收拾家居需時，短則兩至三天，長則一個星期，欠缺清晰的計劃會使你花上更多的時間。在收拾家居時，建議先劃分區域，例如是客廳、廚房、寢室、浴室等等，然後列舉每個區域所需清潔和收拾的部分，再估計每個區域所需要花的時間。先對大掃除有一個概念，然後再作收拾，大掃除便變得沒有那麼可怕呀。

要懂得為自己的收拾功夫計劃。（gettyimage/視覺中國）

2．預備清潔用具

「工欲善其事，必先利其器」當然，大掃除也不例外。在清潔家居前，記得要確保家中是否有以下物品：清潔用品（漂白水）、拖把、掃把、抹布、手套、垃圾膠袋、收納箱等等。另外，和大家分享一個小貼士，在收拾時找出舊衣服和牙刷，納入清潔用品工具，這兩件物品是大掃除的好幫手。

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3．黃金法則：整理、捨棄、儲存

在收拾物品時，你可以把物品分類為「需要」、「不需要」、「需要但不常用」，分別作整理。

即使是不需要的物品，你亦不用把它們全部丟棄。例如是新買回來但不喜歡所以沒有穿過的衣服，你可以善用網上平台，為物品找到新的主人。你亦可以把舊物捐贈到慈善基構，幫助有需要的人。

對於需要但不常用的物品，例如是情侶或家人合照、旅行手信等等，建議把這類用品放進透明膠箱子，然後再找一個空間放置這些物品。這一類物品雖不常用，卻有很高的紀念價值，找個空間把他們放好，閒時拿出來看看吧。

善用網上交易平台，把自己不需要的轉給別人。（gettyimage/視覺中國）

4．清潔家居

在清潔時，你可以跟從高至低、內至外的順序。趁着大掃除，你亦可以清潔平日較少打理的地方，如床底下和衣櫃後，這樣才可降少塵蟎和過敏原。

床底等位置趁新年好好打掃。（gettyimage/視覺中國）

5．生活情景收納法

待家居清潔過後，接下來，你可以整理物品，以下有兩個收納小法則：

第一個是情境式思維。在整理物品時，應考慮拿取物品的頻率和個人生活習慣，再進行物品整理以及擺放。倒如常用的袋子可以放在客廳，而洗衣籃可以放在浴室附近，這樣使你的生活更便利。

第二個為物品安排一個固定位置。一律遵守東西從哪裏拿出來，就放回哪裏的法則，比起隨意亂放來得事半功倍。

收拾東西時，可以想象平日自己生日的習慣，把常用的東西放在顯眼位。（gettyimage/視覺中國）

新年快來了，有了以上五個方法，大掃除從此沒有難度！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「五個方法，使家居從此不再混亂」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）