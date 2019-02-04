情人節不止朱古力：讓所有女生都不禁心動的情人節限定蛋糕！

距離情人節僅餘下短短半個月，不少有心人早已悉心準備，希望為另一半帶來難忘回憶。除了送花及朱古力外，坊間還有不少值得大家送贈另一半的好東西！今次就想為大家介紹精緻好看的情人節蛋糕。

雖然筆者對節日無感，更加認為情人節是個大破財的日子，但無可否認，不少人都相當熱衷於情人節，更非常享受當中帶來的愛與喜悅。既然要享受一個愉快又特別的晚上，少不了要訂製一個特別的蛋糕。

The Cakery

當看到The Cakery特意為情人節設計的My Princess紅寶石朱古力香檳蛋糕時，真的忍不住驚嘆了一聲。以粉紅色的巧克力砌成的紅鶴，浪漫又不失優雅。

最重要的是，蛋糕不止「得個樣」，成份亦非常貼心：據悉，白色的羽毛是以無糖白朱古力甘納許製成，而粉紅色朱古力非染色而成，而是採用帶有天然的粉紅色澤的朱古力，甜中帶酸，味道獨特。另外，整個蛋糕不含麩質，對此成份敏感的人士亦可放心食用。

如果怕一個大蛋糕會太多但又非常想擁有一個紅鶴蛋糕的朋友，可以考慮Flamingo Cupcake Topper紅鶴紙杯蛋糕裝飾。講明是Cupcake，蛋糕當然比上面介紹的香檳蛋糕小很多，但同樣亦有一隻由粉紅色朱古力砌成的小紅鶴裝飾在蛋糕表面，而且Cupcake的口味更可以隨大家的喜好挑選，相當貼心。

The Cakery情人節限定甜點系列將於2月1至14日供應，有興趣的朋友要密切留意！

利園分店 地址：銅鑼灣利園二期 124 號店 營業時間： 星期一至六 早上 10 時正至晚上 7 時半 星期日及公眾假期 早上 10 時正至晚上 7 時正 電話： (852) 2816 1838

置地廣場分店 地址：中環置地廣場 303 號店 營業時間： 星期一至五 早上 10 時半至晚上 7 時半 星期六 早上 11 時至晚上 7 時半 星期日及公眾假期 早上 11 時至晚上 7 時正 電話： (852) 6683 3833

anot Studio x BOW by Lazy Baking

（圖片來源：fb@anot）

另一個想為大家推介的，是由本地蛋糕店BOW by Lazy Baking及花藝工作室anot Studio合作推出的蛋糕配鮮花組合。

有在情人節買過花的朋友都知道，要在正日買到花束，除了要花上大量金錢外，也得要花上大量心力才做得到。而在努力過後，也不代表可以買到合對方心意及口味的花束。如何在情人節買到精緻好看而又不太貴的花，確實是一大學問！

由年輕情侶阿木及阿翔創立的anot Studio，開業至今一直堅持用心創作，視花草為生命，而不是單純的商品，他們把這份心意投放在每束花上，使得每束花都別出心裁，美得讓人驚歎不已。

+ 5 + 4 + 3

今年anot Studio與本地蛋糕店BOW by Lazy Baking合作推出鮮花ｘ蛋糕組合，分別有伯爵茶配朱古力，以及玫瑰茶配士多啤梨兩種口味，而他們在蛋糕表面特意襯上一朵精緻的玫瑰花，外觀十分精緻。而且蛋白糕的大小也剛剛好適合兩個人慢慢品嘗，貼心如此，叫人何以不心動。

（圖片來源：fb@anot）

有興趣的朋友，可到anot Studio或BOW by Lazy Baking的官方網站訂購。

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