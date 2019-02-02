【農曆新年】飲茶好去處　三代人都會愛上的現代點心｜女生識食

一年容易又春節。春節期間除了吃年糕、蘿蔔糕、馬蹄糕等糕點之外，少不了與家人一起吃團年飯。如果多親朋戚友，更是一連幾日食中餐。 不過，大多數年輕女生都不是中菜控，朋友聚會亦從不會提起吃中菜。中菜對許多女生而言，感覺都是油油的、老土的、屬於上一輩的。然而，香港其實有不少好的新派中菜館，亦有不少餐廳推出變奏版的現代中菜，都相當出色！

今次要為大家介紹的，就是Dim Sum Library新推出的中菜。

Dim Sum Library的裝潢美得讓人驚艷：

Dim Sum Library專門製作高級中式點心，店舖裝潢美得讓人驚艷，不過別以為它徒具噱頭與漂亮的外表，點心亦相當出色！

去到Dim Sum Library，一定要叫黑松露蝦餃及海膽蟹肉春卷！黑松露蝦餃皮薄餡靚，而且蝦肉爽口彈牙，亦非常香甜，加上份量恰到好處的黑松露，形成最美妙的合奏。海膽蟹肉春卷則有鮮甜濃郁的海膽及蟹肉味道，春卷皮亦炸得香脆，喜歡香口嘢的朋友一定會喜歡。

而Dim Sum Library新推出的菊花小籠蒸包亦相當出色。以飲茶文化和傳統中茶爲靈感的菊花小籠蒸包，有一般小籠包充滿肉汁的優點之餘，同時因為有花茶香味，所以亦能撇清小籠包的油膩感，精緻得討人歡心。

另外，同樣以飲茶文化和傳統中茶爲靈感的茉莉花茶凍同樣精彩。就如菜名一樣，茉莉花茶凍是以茉莉花茶製成的中式奶凍，頂層是以茉莉花茶製成的啫喱，流露出清新的茶香味道。

幾代同堂的朋友，亦可以叫茉莉花茶煙燻乳鴿。要製成這道菜式殊不簡單，廚師要先將乳鴿煮至嫩熟，然後以蘋果木和茉莉茶葉進行煙燻。冷卻後，再在乳鴿上塗上厚厚的糖漿然後油炸，讓外皮炸得可口。上桌時，乳鴿會淹沒在蘋果木香的煙霧之中，營造視覺和味覺的雙重享受。

甜品方面，朱古力奶茶包真的是「無得輸」！全黑色的包看起來不算搶眼，內裡卻注滿香甜奶茶和熱朱古力流漿，單單一個已經讓人有完滿的滿足感。

Dim Sum Library亦有水準不俗的雞尾酒，不用怕在新年期間找不到酒吧：

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