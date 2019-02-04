【年三十】黃夏蕙上頭香造型回顧：美猴王太特別　連大台都認不出

大年三十晚，除了逛花市迎接倒數，還有一眾善信搶頭炷香，當中黃夏蕙（夏蕙姨）每年更以應節造型現身，讓不少人留下深刻印象，不知今晚她會穿甚麼打扮呢？

不知今晚黃夏蕙會穿甚麼打扮呢？(@黃夏蕙)

現年89歲的黃夏蕙造型百變，每逢年三十晚，都會在黃大仙，看到她的身影，而且穿著還很獨特，引來不少途人目光，亦有人會上前合照。雖然看來搞笑，不過她會這樣做，其實源自其小智慧，因她在2003年搶頭炷香時，被人碰掉假髮，而且全程都被電視直播拍到，引來一番笑話，自此她每年便會戴該年所屬生肖的帽，並悉心打扮，將尷尬的事轉為歡笑。

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適逢豬年，讓人好奇黃夏蕙的「豬女」造型，而她早前拍攝宣傳片，便率先戴上豬造型帽子，提醒今年輪候頭炷香的位置已更改。回顧黃夏蕙過去3年的造型，可見她盡顯不少心思，打扮成美猴王時亦維妙維肖，連無線新聞訪問她時，亦認不出她，更稱其為「善信」，引起一番討論。雖然造型或會被取笑，但她為人非常親民，全不會介意，還會跟著一起笑，非常有氣度。

點擊下圖，回顧黃夏蕙過去3年上頭炷香的造型：

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帶給人歡樂之餘，年事已高的她，堅持上頭炷香的原因，便是望求得健康，她去年接受節目訪問時，解釋當年曾發生一件奇怪的事，其好友司徒關佩英、鄧碧雲、鳳凰女和鄧永祥，剛好都因沒空上頭炷香，結果便不幸逝世，自此她便督信黃大仙，每逢年初一都會上香供奉，即使不在港，也會請好友幫忙。

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