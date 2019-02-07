日本選舉狠評「醜得剛剛好」女藝人　驚見蒼井優、有村架純上榜

近日，日本成功帶起了一個用來形容女性的新詞句「醜得剛剛好」，當地媒體《週刊女性Prime》更就此話題，進行了一個投票活動，選出共10名「醜得剛剛好」的女藝人，結果竟讓網民大為震驚。

（《讓人生變得輕鬆的幸福法則》劇照）

「醜得剛剛好」形容女性不算擁有強大的吸睛度，但也未至於被歸類為醜的類別，即是不漂亮也不醜，屬於中間的位置。此詞句出處是源自於日本搞笑藝人山崎Kei，經常自嘲並於不同平台分享「醜女幸福論」的她，曾經推出過一本著作《醜得剛剛好的女性指南》大受歡迎，令日本電視台就著作內容進行改編，並拍成電視劇。

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不過卻被投訴指出「醜得剛剛好」的用詞用於形容女性感覺欠佳，有不尊重女性之意，故在正式播出前已更名為《讓人生變得輕鬆的幸福法則》。不過，此詞句已陸續散播開去，媒體《週刊女性Prime》更以此製造話題，舉行「醜得剛剛好」的女藝人票選活動。

日本媒體《週刊女性Prime》於網上宣佈「醜得剛剛好」女藝人票選結果。（jprime.jp截圖）

他們找來200名20至30歲的女生進行問券調查，一人一票選出「醜得剛剛好」的女藝人，同時列出投選該名女星的原因。

立即按圖觀看第2名至第8名無奈上榜的名單====>

+ 5 + 4 + 3

至於第一名，則是......

多部未華子

「醜得剛剛好」的女藝人第1名：多部未華子。（《Piece of Cake》劇照）

雖然多部未華子被選為第1名，不過票選的理由並不見得客氣。選她出來的女性大多批評多部未華子雖然擁有一張小臉，但眼睛並不完美，單眼皮令眼睛變得相當小，只是長相長得較為可愛，令她看起來較不像路人。

多部未華子與黑木華，齊齊上榜，但兩人亦是炙手可熱的日本女星，曾共同演出《日日是好日》。（《日日是好日》劇照）

以上結果及票選理由被一班網民大替一班女星不值，尤其是對於第8名：有村架純、第5名：蒼井優，以及第4名有「小蒼井優」封號的黑木華的結果大感震驚，強調參與票選的女性過份苛刻：「明明那些女星的容顏已達中上程度，為何仍要在雞蛋裡挑骨頭呢？」。

先不論那些女星是否到達中上程度的美貌，但筆者更同意的是網民所說「雞蛋裡挑骨頭」這個形容，總認為沒有人能夠天生完美，只要心地善良，不做損人的事，那外貌不完美又如何？

筆者同事笑言，如果這些女藝人也被指「醜得剛剛好的人」，那麼我們是連醜都稱不上，還是「比醜還要醜」？實在傷腦筋。

（資料來源：Jprime.jp, Biglobe.ne.jp）

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