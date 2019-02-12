【Metoo】逆境自強抗性別不平等　積極跨過陰霾尋找出路

早陣子#metoo熱潮興起，令到世界各地的女性都勇於站出來指證曾經非禮過她們的男性，還自己一個公義；同時令大眾開始關注女性在權利底下能夠如何保護自己等的社會議題。

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撰文：文籽

最近重溫多年前極受歡迎的一書《被偷走的人生》，當時正值11歲的主角潔西在上學途中被一名男子綁架做他的性奴隸，從此人生最光輝的年華都在密室裏渡過。而在囚禁過程中，潔西甚至分別於14和17歲誕下女兒，直至29歲才被獲救。雖然書中主角的故事已經是1991年，但內容卻非常有參考價值。主角逆境自強的態度，特別適合現今因為受權利壓力下，而害怕為自己伸張正義的女性，勇敢地站出來，面對傷害自己的人。而主角樂觀的態度亦啟發了我們當面對逆境過後，應該如何跨過陰影，繼續向前。

《被偷走的人生》書封。（網絡圖片）

勇敢面對自己傷害的人

主角潔西儘管面對旁人認為女生即使面對亦要絕口不提的事情，但她都依然勇敢地站出來，指證綁架她的人，以及將自己的經歷寫成書分享予大眾。在現今表面男女平等，實質女性依然受壓於男性的社會環境下（男性依然佔據着社會很多上層重要職級），女性在面對男性性侵犯時，往往只能啞忍及息事寧人。但其實這樣的處事手法，不但不會讓事情就此過去，而只會讓該人更變本加厲地對待你及對待下一位受害者。隨着社會各人的知識水平提高，即使你舉報該名加害者，其實很少會再像以前一樣反倒責怪受害者，例如控訴是該名女生引誘加害者，加害者才侵犯她等等。為了自己，為了避免有更多的受害者，一定要勇敢站出來，拿回公義。

隨着社會水平提高，很少人會再像以前一樣反倒責怪受害者衣着暴露。（示意圖Gettyimages／視覺中國）

跨過陰霾，繼續向前

儘管你我讀完潔西的經歷後，都肯定為她難過和深表同情－為什麼一個大好的女子，人生中最美好的年華都給糟蹋了。但作者在自述自己被囚禁的經歷時，不但沒有成為怨婦，抱怨自己的不幸；反而更像是以第三者的身份旁述故事。而過程中，作者即使面對被囚禁，但仍積極在困境中安慰自己，及運用小智慧應對綁架者繼續生存。作者這種樂觀豁達的態度都鼓勵了我們在逆境時，更不應該被不良的情緒繼續勒索自己，更應該冷靜地思考，應該如何逃出困境。因為不斷地埋怨自己的不幸及消沉下去，只會令我們蒙蔽了雙眼，在困境中找不到出口。

做人最重要是跨過陰霾，繼續向前。（Gettyimages／視覺中國）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《被偷走的人生》潔西勇敢走出被綁架性侵的過去」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）