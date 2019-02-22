【日本女生】由無名偶像做到成立個人品牌　NMB吉田朱里發跡史

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撰文：七丸nanase

有留意日本美妝資訊的朋友，應該也看過日本人氣YouTuber吉田朱里的頻道，或是曾在Facebook各大專頁轉載上看到她的影片吧？就例如：「如何set出偶像級鐵瀏海」、日本美妝新品介紹等等，都會看到她的蹤影。

吉田朱里兩年前開始個人Youtube頻道。（Youtube截圖）

吉田朱里，香港粉絲多稱呼為「吉朱」，或官方暱稱：アカリン（Akarin），是日本關西地區女子偶像團體NMB48Team M的成員之一，也是AKB Group的其中一個偶像團體。現年22歲的吉田朱里更在2018年成為時尚雜誌《Ray》的專屬模特兒。她既是偶像，也是模特兒，而且還是日本人氣YouTuber。她的Youtube頻道已有665,318位訂閱者。她過往也曾發售幾本記錄美容心得的Photobook和化妝書籍，例如《NMB48 吉田朱里ビューティーフォトブックIDOL MAKE BIBLE@アカリン》，並隨書附贈她自家設計的唇膏、眼影、化妝袋等。近日亦發表個人品牌「Amiuu wink！」，相關商品將於四月開始發售。有龐大數量粉絲群的她，正帶領着日本女子力的文化潮流。

吉田朱里更成立了個人品牌Amiuu wink！。（網上圖片）

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2016年初，她開始以個人身份開設化妝頻道。當年她在AKB48第45張單曲選拔總選舉（一年一度的AKB48 Group 的人氣排名選舉），在80名中，也不過僅得第77名，而過去兩屆的成績也就徘徊在6、70名左右。知道自己人氣不足的她，沒有坐以待斃，而是利用自己作為現役偶像的獨特身份，利用YouTube去另覓生路。既然AKB圈內自己的粉絲不夠的話，不如在外面找新粉絲。本來以男性粉絲為主的女子偶像團體偶像，反而意外地因為YouTube獲得許多可能從不留意AKB的女粉絲。她曾說過「所以我在Youtube上面很賣力呢。Youtube讓我有了新的想法，從開始玩Youtube起，我漸漸感到（吸收新粉絲）也是非常重要的。」

只有這樣另求新出路，才不會被後面的後輩追上，令自己落後。

憑藉個人努力，在團體內名次大躍升。（節目截圖）

不斷去挑戰新鮮事物，令吉田朱里在2017年的總選舉取得佳績－第16名，並獲得單曲選拔成員的最後一席位置。2018年的總選舉排名亦有上升，獲得第14名。（可能女粉絲也花錢為她投票）為了感謝粉絲支持，她嘗試了自編自導，一手負責企劃，把團隊的歌曲重新編製成個人MV，去答謝粉絲支持。

有外貌又有身材的吉田朱里不止於滿足自己在外表上的長處，除了過去「一腳踢」拍YouTube、出書、獲得模特兒和化妝品牌的工作，甚至現在更成立了個人品牌，不得不佩服她把自己的業務能力發揮得淋漓盡至。懂得在人氣不足的情況下轉出新機，不把自己局限於偶像團體這個小圈子之中，成為日本今天的美妝潮流教主，成為女生之中的「モテる女子」（受人歡迎的女生）。

把團體歌曲改編為個人版本以答謝粉絲支持。（Youtube截圖）

吉田朱里最新出版的Beauty Photobook，更在時裝美容的類別（2019年2月4日－2月10日）獲得日本銷量的第一位，售出約1.2萬本。吉田朱里的女子力教學，並不是只在追求可愛，而是如何做個容姿端麗的女生。所以追看的粉絲年齡層也不會局限於十多歲青春少女。

為了拓展粉絲源，不局限於原本就認識AKB的人，現在愈來愈多AKB成員都開設並經營自己的個人YouTube頻道，例如HKT48的朝長美櫻，她的Youtube頻道都是以化妝為題的影片居多，不過暫未見取得明顯成果。畢竟，吉田朱里的成功也是經過時間和多方努力才辛苦得來的。

↓↓↓編按：按圖放大看吉田朱里妝容穿搭參考照！↓↓↓

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「新世代少女教主－NMB48 吉田朱里」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）