澳洲女生IG模仿荷里活明星生活照　憑理想與現實差距賺40萬Likes

說到「低成本Cosplay」，不得不提泰國代表「天王Cha」，時時用食物及日常用品來扮成動漫及經典電影的場景，「作品」大受歡迎！而「低成本Cosplay」又何曾是男生專利？來自澳洲的喜劇演員Celeste Barber，也愛與老公玩「「低成本Cosplay」，只是她不賣美而賣「醜」？

模仿Kendall Jenner的誘人動作，有半點神髓嗎？(celestebarber@Instagram)

這位澳洲女演員Celeste Barber的Instagram帳號多達五百多萬人追蹤，更把一系列的照片稱為「#CelesteChallengeAccepted」，內容有別於「天王Cha」，不模仿動漫或電影，而是其他模特兒與荷里活巨星的相片，素材都來自日用品，不「美圖」、不遮掩瑕疵、甚至一圈一圈地為贅肉標記，老公也不時「客串」演出，惹笑卻又平實得令人不得不喜歡，因此幾乎每張相片都有40萬Likes（讚好）。

Celeste 模仿模特兒擺出「高難度」姿勢拍照。（celestebarber＠instagram）

要知道，引人笑是上等善事，但Celeste想做的，不止為搏觀眾一笑，她在一次訪問中說到：「這是一個很有趣的實驗，讓一個平凡的人模仿那些有錢人會做的事。我以為我可以跟他們一樣生活、拍一樣的自拍，原來是不能的。」

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若現實是引人發笑，或許也能令我們醒覺平日在社交媒體上投射的「完美生活」是何等荒謬呢。

Sources：People, The Guardian