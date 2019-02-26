【秋天的童話】周潤發鍾楚紅演活船頭尺李琪　劃清浪漫與現實界線

32年前的《秋天的童話》，現今仍被喻為經典。當中李琪和船頭尺的故事，沒有掏心掏肺，但恰到好處。

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撰文：鴞

「男人大丈夫，今天就今天，明天就明天！」 「有一種男人，妳很喜歡跟他在一起，但要妳嫁給他，妳不會。」

《秋天的童話》是1987年的電影，張婉婷執導。對90後的筆者而言，絕對是一部舊電影。舊，但沒有過時，便是經典。鍾楚紅和周潤發固然成就此一經典，張導演和羅編導的功力亦不可忽略。沒有刻意營造的浪漫氣氛，逐少卻有效地建立結構，繼而推動劇情發展，98分鐘的電影沒有一刻冷場，眨眼便播完，確是出色。

舊，但沒有過時，便是經典。（電影劇照）

此文題為「為何經典是經典」，卻不旨在解構這部作品的「經典元素」，筆者想探討的是，李琪和船頭尺的角色設定。每個時代都有屬於那個時代的「男神」和「女神」，李琪和船頭尺，是跨時代的。

李琪年輕、美麗、爽朗，任性卻體貼，更重要的是，她重視愛情。並非「戀愛大過天」，而是愛得直接。面對愛情，她不會膽怯，拒絕不合適的感情，她講得出做得到。這份直爽，是充滿魅力的。她與船頭尺結伴同遊時感到快樂；看到Vincent與新歡一起時感到傷心；船頭尺為朋友出頭時感到擔心，外表上李琪是個脆弱、需要他人照顧的小女生，實則感情豐富、敢愛敢言。相比起內斂、把感情埋藏在心底深處的女孩，李琪有着與外表充滿反差的個性，是富吸引力的。

李琪年輕、美麗、爽朗，任性卻體貼，更重要的是，她重視愛情。（電影劇照）

這樣的李琪，也需要一個船頭尺，相輔相承。船頭尺跟李琪一樣擁有着與外表相反的個性，表面上他是個無畏無懼、放蕩不羈、吊兒郎當的漢子，實則是個膽小鬼。面對感情，他膽怯得不得了。他不敢告訴李琪自己的生日，李琪邀他跳舞，他沒有勇氣接受，李琪要離開，他怯於挽留，猶豫不決，乃至她離開後才追在車後，可惜為時已晚。從性別的特質來看，李琪更像個說一不二的男子漢，船頭尺則像個扭扭擰擰的女生，這樣的配搭，自然而然衍生出有趣的化學作用。

這樣的李琪，也需要一個船頭尺，相輔相承。（電影劇照）

「有一種男人，妳很喜歡跟他在一起，但要妳嫁給他，妳也不會。」李琪感性，亦理性。她知道喜歡跟長久生活是兩碼子的事，當時的船頭尺可以帶給她快樂，但未能給她安全感，因為他也自覺自己有所不足，沒有勇氣面對這樣的自己和完美的她在一起。自己惶恐不安，自然無法成他人的依靠。當二人在海邊餐廳再一次相遇，秋天來臨，童話才正式展開。船頭尺達成了夢想，與李琪的離別讓他變得堅強，充滿自信的人自然可以成為童話故事的主角。如果說李琪是女生憧憬嚮往的女神，船頭尺之所以成為男神，不是因為幻想，而是成功引起共鳴。船頭尺常把尊嚴掛在嘴邊，正是尊嚴讓他無法誠實面對感情，作為男性，是否無時無刻都要維護尊嚴？船頭尺的改變，已為一眾男性提供了答案。

「有一種男人，妳很喜歡跟他在一起，但要妳嫁給他，妳也不會。」（電影劇照）

鍾楚紅和周潤發演活了李琪和船頭尺，這樣的性別角色設定，今時今日依舊有個性有共鳴，豈能不成為經典？

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《秋天的童話》：為何經典是經典」​】

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