夫妻疑炒燶股票輕生　反思投資是女生終身功課　由管理強積金入手

閨密群組傳來這則新聞: 「疑炒燶股票輸幾十萬 西營盤夫婦攜7歲子燒炭亡」 閨密留言: 「輸幾十萬股票，駛唔駛全家攬住死?」

投資失利足以傾家盪產、家散人亡，學懂理性投資是女生終身功課。（《家和萬事驚》劇照）

我同意，區區三幾十萬，怎能買下人命！內裏夾雜多項因由，不足為外人道，但事證明投資失利足以傾家盪產、家散人亡！學投資跟女人扮靚一樣是終身功課，要持之以恆並貫徹執行，初時不免要交些少學費，假若你「學有所成」，能抵銷之餘，總能獲得終極合理回報。但如果「投資」變成「賭博」，靠過度槓桿借貸，換取高風險回報，「食得鹹魚抵得渴」，就要預料有今日！所以上篇文章，先給大家3個投資錦囊：

一. 了解自己的投資用途 二. 了解個人風險承擔能力 三. 貫徹執行

花多少金錢投資，先要問自己可以承受多大的風險。（《歡樂頌2》劇照）

這三個錦囊從字面上不難理解。了解自己的投資用途：你投資究竟是為了達到什麼目標，結婚、生兒育女、子女的教育基金，供養父母、準備退休? 這將有助你決定投資年期，以及未來可動用的財政資源。

了解風險承擔能力

量度的標準是扣除家庭或生活必要開支(例如住屋、水電煤、子女教育)後，每月剩下來的部分。該部份就是可以用來投資的資金。問題是應佔多少？這先要問自己可以承受多大的風險，以及在最壞的情況下你會有多大的投資損失。理性的投資者會明白投資沒有捷徑，風險與回報永遠是掛鉤的。

貫徹執行

既然定下了目標亦明白風險，當然要貫徹執行，否則等同「白做」徒勞無功。但要謹記必須要訂下止賺止蝕位置，時刻留意市場動態。有不少投資者尤其是女性，進行投資買賣如同買件衣服，買了回來放入衣櫃，隔一陣子就將它忘記，連包裝袋都未及拆開，這是投資大忌，請經常檢視你的投資組合，不要懶！

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投資不像衣服，別把買來的都放入「冷宮」，需經常檢視你的投資組合。（《金錢戰爭劇照》劇照）

萬事俱備 只欠東風

女士們應該如何入手？先從你的退休保障入手！根據香港法例，強積金是雇傭為基礎的退休保障制度。除或豁免人士外，凡年滿18至未滿65歲的一般雇員、臨時雇員以及自僱人士，均需參加強積金計劃。

既然強積金是每位打工仔最基本的投資，關乎日後的退休生活，能否好好管理強積金，令你安享晚年，關鍵就在今天！

近年外界有不少聲音指，強積金積蓄不足以應付退休後的使費。的確! 由於中介人管理費高昂、市場波動影響強積金回報表現、供款不足及通脹升溫等，都日漸蠶食強積金回報。倒不如自己主動出擊，早為自己的退休作好準備，主導自己的退休後生活，安枕無憂。

管理強積金，要好好道記著以下要點，做個精明的打工Queen!

詳細如何操作，且聽下回分解。