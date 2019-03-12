【Marvel隊長】Brie被嘲大嬸不像女英雄：別迎合大眾美而忘記自己

《Marvel隊長》（《Captain Marvel》）未上映前，已經引起了不少人的熱議，而大多數也是針對女主角Brie Larson的負面評價。現年29歲的她，卻被嘲諷長著一張「大媽臉」，不少網友甚至把Brie Larson和其他女英雄比較，如形象最近似的《Wonder Woman》女主角Gal Gadot，直説兩人的外貌相差太遠，而與其他Marvel女英雄如黑寡婦、緋紅女巫相比，外貌和身材也未免太普通。

《Marvel隊長》還未上映，網民已經把Brie Larson與其他女英雄比較：

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即使電影上映以後，負評還是停不了，甚至有台灣網友直言不如將戲名改為「驚奇大嬸」（台灣譯名：驚奇隊長）。Brie並不是唯一，每每有女英雄出場，有些觀眾總是把目光先放在她的外貌身上，單憑著樣貌評論一個女演員是否適合出演女英雄，漂亮的女生才有資格成為女英雄仿佛已經成為了潛規則。如果她不漂亮？就連讓入場看電影的動力也失去了。

Marvel總裁：這角色的經歷有相當人性的一面

面對網民的負面評價，Marvel總裁Kevin Feige提及了選擇Brie成為Marvel隊長的原因：「我們希望Marvel隊長這個角色是跟一般人的感覺更為貼近的，而不是一站出來就讓人感覺很強大、難以親近的超級英雄，因為這個角色的經歷有相當人性的一面。」她不如黑寡婦般天生擁有惹火的身材，不如神奇女俠般天生就是個戰士，在電影中擁有強大力量的她，雖然被譽為是Marvel世界中最強大的英雄，但過去只是個與我們無異的普通人，沒有天生強大的力量，透過不屈不撓的精神成為英雄。Brie即使樣貌不出眾，也能取得Marvel隊長的演出機會，正正因為她外貌之外的內在特質也很有魅力。

比起其他女英雄，Brie Larson的外貌或許被比下去，但她還有其他個人魅力。（《Marvel隊長》劇照）

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Brie Larson曲折際遇煉成女英雄精神

Marvel隊長堅毅的特質正正與Brie不謀而合，她自小立志成為演員，外貌並不出眾的她不是一出道就能吸引觀眾的目光。《Raising Dad》是她第一部擔任主角的電視劇，但劇集只播放了一季便被停播，她頓時失業了。她在演員之路上受挫，寫下歌曲「Invisible Girl」宣洩情緒，卻因此獲得音樂公司賞識，簽約成為歌手，但她的「星途」仍未能一帆風順。因為唱片銷量不佳，她與唱片公司解約，她又再一次失業了，卻一如以往地沒有放棄。在拮据之際，她選擇在酒吧做DJ賺取生活費，另一方面也珍惜每一個磨煉自己的工作機會，曾經拍攝過3級電影《Tanner Hall》。因為拍攝了電影《Short Term 12》，她的演員生涯終於有點起色，工作機會也開始漸漸增加。

憑著電影《Room》，迎來她演藝生涯的第一個巔峰。（《Room》劇照）

跌倒了，她卻依然沒有放棄，這種精神比強大的力量更加可貴。真正讓她打響知名度的是電影《Room》，她因為這部電影奪得了奧斯卡影后的殊榮。風光背後，她為了演好這個被性侵犯的角色做了不少準備。她在開演前一個月都把自己困在公寓中，以揣摩角色的感受，減肥讓自己看起來與角色原型更神似，這樣才能演活電影中的角色。而這次為了演好Marvel隊長，她也下了不少苦功。為了擁有「女英雄」的強壯身體，她進行了數個月嚴格的肌肉訓練，其中Instagram上一幕重量達125 公斤的舉重訓練，讓不少人對她刮目相看。

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她私底下活潑可愛的一面，也令她演活了Marvel隊長一角：

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生來不是為了迎合任何人

除了毅力，她在Instagram經常展現出她愛搞怪、幽默、真性情的一面，這一點與電影角色Carol Danvers（即Marvel隊長）十分相似，電影中的她不時與其他角色開玩笑，讓觀眾覺得其實女英雄也如身邊朋友般親切，也令她在芸芸女英雄中顯得有點不一樣。這場Marvel隊長選角的爭議猶如反映了社會的縮影，女生生來就有一套美的標準要跟隨，瓜子臉、大眼睛、纖瘦的身材，別人因為樣貌而忽視了自己的努力，久而久之，我們拼命跟隨主流對美的標準，也因此忘卻了自己樣貌以外的優點。我們雖然做不了女英雄，但也要像Brie Larson般，在機會來臨前努力裝備自己。而最重要的是要記住，我們生來不是為了迎合任何人，最後送上Brie面對批評時在Instagram上的回應：

You can be you. That means you can smile or not. You can be strong in the ways you want to be. You can own who you are. If anyone tells you different don’t trust them.

沒有人可以對你的人生指手畫腳。