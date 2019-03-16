【姊妹是要見】有事盲撐、缺點全收　預留餘生一席位：就在我身旁

妳快樂時想見到她，妳傷心時也想見到她，她恍如一位陪著妳成長的夥伴，見證著妳傷心與快樂的時刻，她可能比妳更清楚妳自己的故事，當妳感到茫然的時候，她可以默默的陪著妳，就這樣坐天光。有人說，這樣的好姊妹大多在青春時認識，名額有限，每一位都更見珍貴，所以妳們都很努力去維持這關係，不需要天天見，只需要在有事的時候就出現，任何難題，多一個人一起苦惱，壓力自然也沒那麼重。

就算有多難以啟齒的說話，生活受了多少委屈，不敢告知家人，也會想與好姊妹分憂。（《七月與安生》劇照》）

有些苦，真的不容易跟其他人傾訴，但唯獨是她，她懂妳，所以妳不用解釋太多，她就會明白妳有多委屈。說真的，出社會工作以後，遇到的壞人不少，遇到的苦惱也不少，當妳終於找到了時間與她一聚時，妳才發現每一次相聚不只為飽肚，吃什麼根本不重要，重要的是那頓飯所聊的話題，回想起來，過去曾聊過的話題，當中有輕鬆的，她與妳說說笑笑，一夜轉眼就過；當中有沉重的，她願意當妳的聽眾，因為她知道妳有很多話想講；當中有關乎人生的，她願意陪妳舉杯暢飲，今朝有酒今朝醉。

姊妹聚會要吃甚麼不是最重要，重要是大家要吐的苦水、大爆笑料、心事，吃甚麼也快樂。（《七月與安生》劇照）

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這個她，很珍貴，所以妳會希望妳人生裡珍貴的時刻都有她，好讓她見證妳畢業、見證妳工作、見證妳遇見對的人、見證妳走進教堂去、見證妳組織家庭、見證妳終於當媽媽了，看，已發生的場面，感激她來臨；未發生的，妳早已預留身旁的位置給她，這個位置只屬她一人，其他人都不能將之取替。

她之所以如此的疼妳，原因很簡單，是因為妳也是如此的疼她，這本身是一種緣份，妳的好，不是每個人都喜歡，但唯獨是她，妳的好與不好，她照單全收，而且還會保護妳，誰說妳不好，她第一個挺身而出來撑妳，不論妳做了什麼事，做對還是做錯了，不好意思，我都會站在妳那一邊。

點擊下圖【友情語錄】，身邊也有這樣的一個她嗎？是時候約見了﹗

妳快樂時想見到她，妳傷心時也想見到她。

那麼，妳又有多久沒有見過她了？別偷懶，雖說不見多久都不會影響妳和她之間的感情，但姊妹用來做什麼？姊妹是要來見的。

關於作者

鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。