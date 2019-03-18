【周庭．專訪】表面柔弱害羞　實際剛強健談　周庭談六年來從政路

2019年1月1日，周庭在臉書這樣寫：「每年有每年的可怕，但自己把自己騙倒，將經驗和看到的風景扭曲，才是最可怕的事情吧。」

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跟她說起第一次在西洋菜南街行動前的「扑咪」，還是一臉青澀的尷尬；談到不捨得家人、會追看日本綜藝節目、會學化妝扮靚，依然是個小女孩。可是，當她說道：「我不捨得香港，香港每一刻都有不同議題發生，自己也想參與。」那堅定，更勝千言萬語。

才不過，六年。

他們用了6年，讓大家對於年輕人參與政治有所改觀。（作者提供）

日出耀長路

周庭說自己是個充滿矛盾的人。的確是。小時候的她，外向、頑皮、反叛，是所有小朋友都在聽老師的指示，她卻自顧「瞓地」那種；中學的她，卻變得内向、寡言、不合群。

她很喜歡水的世界，兩歲半學游水，小學加入泳隊，但今天不過行五分鐘斜路，都略見氣喘。

她看來柔弱、害羞，以為她只會有一句無一句地交談，實情連小學一邊用電腦做「每日一篇」，一邊偷看日本動畫《偶像宣言》，父母來查便馬上「扮做功課」的瑣事，也言笑晏晏地分享。

中學時代，她受過同學排擠：「中學沒有朋友，做project常分不到組，都會不開心，覺得好像無人可以幫到自己般；如果老師介入事情，只會令事情更壞。那時，很感受到那種無力、孤單的感覺。」那時的她，已慣了一個人。

中四那年，她如常宅在家「轆」Facebook，無意中看到學民思潮（已解散的學生組織） 遊行的照片。「當時想，為什麼大家年紀差不多，他們在做那麼不同的事情。」於是，她開始上網搜尋國民教育的資訊，「了解後，慢慢覺得日後我的表弟表妹不就要多讀一科，好像有點不對勁。」她就是懷着這個心情，填表加入學民思潮當義工。

「填表那一刻都沒有概念要做什麼，純粹想幫幫手；加入後才發覺很困難的，要『嗌咪』、派傳單， 都是我做不來的事，但都要硬着頭皮，要克服恐懼去做。」 由普通義工，到後來成為組織發言人，她說在她身上發生的事，很多都很神奇和偶然。

周庭看來柔弱、害羞，實情很健談，也有搞笑的時候。（作者提供）

星遠望似高 卻未算高

反國教行動時，周庭也曾當過個別行動的司儀：「那時不同市民在（公民廣場）旗杆發言，我負責cue（提示）市民發言，然後有幾句回應之類。」此前，她是連中學演講比賽也未參與過，「我完全不是演講比賽那類人，到今天也不會參加演講比賽的。」這麼內向，卻肩負發言人的角色，所以回想第一次「扑咪」，她一臉尷尬謂「不堪入目」：「室內記者會一般有張紙寫下要說的，大概跟着那張紙說便可以。第一次在街上『扑咪』，是2012年12月在西洋菜南街。那次沒有（提場）紙，真的整個人在抖。12月又很冷，手在抖、聲音也在抖。那是第一次，但也因為那一次，令自己愈來愈勇敢去嘗試下一步。」

2014年雨傘運動，周庭休學，全程留守金鐘佔領區，代表學民思潮與其他組織開會，角色已是現場即時處理問題。「個人壓力一定有，但有很多志同道合的人，來自不同職業，還有那些中學生，都是第一次參與（社會運動），大家變得熟落，會討論不同事情；如果不是『雨傘』，未必會接觸到，這場相遇是很奇妙的。」

還有更奇妙的。五年前，各地傳媒都來報道這場香港史上最大型的社會運動，周庭負責日本傳媒。「當時只識『早晨』、『唔該』、『多多指教』那些，都是用廣東話接受訪問。」雖然她小學開始情迷日本次文化、J Pop，但從未學過日文，「訪問時談的是，香港狀況，有許多專用名詞，但許多日本記者都教我文法上怎應用、用哪些字，慢慢吸收。」

今年一月，她到東京大學交流，就以日文作了近一小時的演講。「這個也是很神奇的。一個本來不懂的語言，有如一堆無意義的音節，開始變得有意義，是很開心、很有滿足感的過程。」她最近還在學韓文，還說希望三年後，也能像日文般流俐。

年輕，就應該如海綿般。

由參選到遭DQ，有如坐過山車般。（圖片自周庭 facebook 專頁）

不怕踏千山

這六年，她和她這一代的經歷，你我都有在看着。「經歷香港史上最大規模的社會運動後，卻沒有實則政制的改變，很多人都有複雜的情緒，有迷惘的時候，當然我也有。」 迷惘過後，她和羅冠聰、黃之鋒等戰友合組政黨香港眾志，是抱着「推動社會改革本來就很困難，要不斷嘗試，雖然嘗試也不知道是否可行，但不試，就更加沒有改變的可能。

然後的經歷，更如坐過山車般。「2016年見到選舉結果，我們都很開心，還在摸索議會的工作時，議席又沒有了；然後自己的朋友要坐監，再來是要補選，我出選又不能參選。」說到參選時，周庭確實面對前所未有的壓力：「那陣子，每天都很忙，沒有時間睡覺。早上七點擺街站，最遲六點半要出門，都要整頭、化妝，那五點半便要起床；擺站後要開會，又要接受選舉論壇訓練，然後晚上再擺站。」無得好睡，連思考的時間也沒太多：「決定了，就不容許退縮， 只是不斷往前走，目標就是要贏。」

「我常跟自己說，社會運動要成功從來都困難，那不只因為是香港；爭取訴求要透過很多人的堅持， 可能要十年廿年不斷去做，才有成功的機會。」她認為，不要因為社會的荒謬而否定自己的想法，「如果連自己最根本的想法都放棄，那就更難去改變香港的現況。」

周庭說社會運動要成功，從來不易。（圖片自周庭 facebook 專頁）

我要摘星 不做俘虜

風浪起跌，周庭視為成長的契機，那是原來很「摺」的她，未必能經歷。「當初我可以選擇不加入學民思潮，可以選擇不一起組黨，但是這些都是我自己的選擇，都不是那麼被動的事情，而是我選擇了去做覺得有意義的事情。」

在香港浸會大學修讀政治及國際關係最後一年，周庭跟其他大學生一樣，都在思考前路。「很多人問我會否去日本讀書或者working holiday，吸收不同的經驗，但又不想有一段長時間離開香港。」最捨不得香港什麼？「家人呀。他們年紀都大了，雖然不是每天一起食飯，但抽時間都可以見到面。」說到底，還是惦掛香港吧？「香港是每刻都有不同議題發生，自己都很想參與。」

都要給自己休息呀？「深夜都有放空時間。會看看動漫、日本綜藝節目、溫習韓文、打手機遊戲、玩PS。」周庭自言不是滿腹大計的人，將來？都有想，但順勢而為。

六年的起起跌跌，又不是那麼悲情、絕望的；年輕，大把本錢往前走。是得是失？今天，無人能知。（作者提供）

撰文：陳零

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「周庭：我是懷著怎樣的心情？」​】

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