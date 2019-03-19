英調查成年人眼中「最完美一天」　起床是關鍵：應由早上8時開始

說到完美一天，便想起友人的一則笑話。那晚他通宵值班，說到接下來的假期，期待萬分，說第一件事是要睡到陽光曬屁股。結果，還未到7時，他更新動態：「差一點便想拿家中的電鑽到樓上，問問他到底有甚麼需要，二人一起鑽，總是比較快。」

「完美一天」總是事與願違，樓上住了藝術家、天公不作美、「大排隊」掃雅興等等。近日英國卻作了一項調查，「完美一天」原沒我們想像中困難。

（vcg）

英國人的「完美一天」：早上8時起床，一天到15小時的自由

根據英國《獨立報（The Independent）》的報導，在一個2000人的調查中，他們找出英國人完美一天的定義，與我們想像中的有點不一樣。

他們發現，大多數英國人的「完美一天」是在早上8時起床，晚上11時前也不睡覺，一天便有15小時的「自由」。10人中便有一人希望在淋浴時播效放強勁的音樂，近兩成的人則希望可以大吃一餐。

10人中便有1人有希望好好放鬆，看一套最喜歡的電影；而5人中便有1人想購物，買滿整個衣櫃。約三成人的希望能與家人去旅行，而約四成人則希望在「完美的一天」中賺錢。

*完美一天又怎少得了好電影？以下英國人精選電影清單：

一本書完勝健身室與「夜蒲」？

想到最完美一天，總是充滿幻想：一大早到健身房健身，鍛鍊美好身材；又或是星期五快快到來，下班後跟朋友們喝酒狂歡。

可是，調查卻發現只有五份一人希望能到酒吧狂歡，也有五份一人希望整天只穿睡衣，甚麼都不做。三成人希望可以到郊外散散步，想到健身室的人卻不足一成。至於食物，三份一的人會選燒烤食物，另有三成則認為薄餅是完美一天不可缺少的部份。

當夜幕低垂的時候，比起到市中心聽嘈吵的音樂，他們更想看一本好書。

（rebeckajwahl＠instagram）

原來「完美一天」就在的我們身旁？

調查由當地一家彩票公司發起，發起人表示：「幸運地，我們發現大部份英國人的完美一天也是可以達到的。畢竟，請一天假穿睡衣整日留在家中不是夢。」

的確，調查結果顯示的都是可以做到，卻又一直沒心思做的事。你的完美一天又是怎樣？或許我們也可從今天開始，從新檢視自己的生活，讓每天都是完美一點？

Sources：The Independent