【女生識食】灣仔隱世西餐廳　賣點：開放式廚房、親民價美食！

最近與朋友約會，重返早前食過又覺得好味的餐廳，遂發現不少餐廳的水準下降不少！翻查資料，發現箇中原因在於老闆在打加名堂之後紛紛轉購餐廳，餐廳加入大集團之後水準就一去不返，受傷的當然是我們這些食客。

但飯依然要食，朋友依然要見，愛好美食的筆者只好另覓好餐廳，讓味蕾可以得到充分的滿足。最近筆者在灣仔到處散步，竟在船街發現一家不算起眼的餐廳「Mr Brown」，嚐後卻又不一樣的體會！

「Mr Brown」沒有掛上大大的招牌，餐廳亦沒有搶眼俗氣的燈光，賣的全是實力。

餐廳老闆於中環成功經營了獲獎中東食府「FRANCIS」，野心滿滿地在灣仔船街開設的全新餐廳「Mr Brown」。 有所不知，原來「Mr Brown」一詞是美國南方俚語，意指烤豬肩外層被燻至焦香的肉。單憑名字大概已可推斷餐廳路線吧。

主廚Asher Goldstein年少時於澳洲學廚，是次把年少學習柴火煮食的經驗，合併家鄉特拉維夫的和地中海的特色，運用燻、燒、烤、焗等技巧烹調出各款風味佳餚。

筆者尤其推介「smoked Iberico pork neck muffin」。雖然樣子猶如漢堡，但內裡鮮嫩的豬頸肉，以及酸酸甜甜的醬汁，使得整個muffin入口即溶，亦讓人回味無窮。

「smoked Iberico pork neck muffin」

另外，「brisket, peppercorn, pickled onion, BBQ sauce」亦非常值得一試！廚師用上14小時煙燻牛腩，可以想像到肉質會是多麼柔軟嫩滑，一點也不會韌，絕非普通餐廳可以嚐到。

「brisket, peppercorn, pickled onion, BBQ sauce」

煙燻蔬菜亦比想像中有趣。以芝麻辣根烤的「grilled cabbage」入口爽脆鮮甜，細嚐之下更有一股煙燻獨有的香味，在吃完許多肉之後吃一口cabbage，絕對可以平衡飽膩的感覺。

「grilled cabbage」

除了上述推介的三款菜式之外，餐廳亦有多款不同菜式可供選擇！老闆尤其推介清新多汁的「sea bass, fenugreek leaf, lemon」、以茴香粉石榴糖漿製作的「half smoked duck」、他們由「FRANCIS」開始就手到拿來的羊肉「Lamb neck, eggplant, green tomato salsa」、以及以發酵辣椒蒜泥蛋黃醬和以韭菜炭碎包裹的「raw hamachiI」，全都值得一試！

除了前菜及主菜吸引之外，「Mr Brown」的雞尾酒與甜品同樣吸引，尤其是「Caramel slice, malt & hazelnut crumble, burnt meringue」，焦糖味的甜點入口凍凍的，像是雪糕卻又比雪糕更濃郁綿密，下面那一抹白則是以cream打成，柔軟而不甜膩，非常特別。

「Caramel slice, malt & hazelnut crumble, burnt meringue」

雞尾酒則是非常易入口，適合不太能飲的少女去試。筆者試了以酸威士忌雞尾酒「Ashes to Ashes」以及由鹽味金黃糖漿、苦酒和添加牛油的波本威士忌調配而成的「My Butter Half」（就似是易入口版old-fashion），愛喝幾杯的筆者認為飲品味道特別，但酒精濃度卻稍為不足。不過同行的女士卻認為酒精濃度剛剛好。附帶一提，「My Butter Half」中的冰塊有「Mr Brown」的字樣，非常可愛。

餐廳環境宜人，open kitchen的設計亦讓食家好放心。最重要的是每道菜的定價相宜，味道亦非常不錯！如果大家周末未想好與朋友到哪聚會，不妨到「Mr Brown」一試！

Mr Brown 餐廳逢星期二至日於晚市營業，並接受訂座 地址：灣仔船街9號地下 電話：+ 852 3101 1081 電郵：hello@mrbrownhk.com 網址：www.mrbrownhk.com

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