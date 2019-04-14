【十二星座】你是哪個Pixar角色？ 網民：阿愁星座根本就是全中！

由《反斗奇兵》（Toy Story）到《玩轉腦朋友》（Inside Out），Pixar製作的動畫不僅僅讓我們的童年充滿色彩，也能觸動大人的心靈。每個大人曾經都是小孩，我們經過社會和歲月的洗禮，漸漸磨平銳角，變成沉著的「大人」。Pixar的動畫重新勾起了我們遺忘已久的童心，讓我們再次用孩童的角度看世界。當我們漸漸成為社會認可的大人時，原來忘記了如何愛人，如何提起勇氣。

Pixar官方Instagram上傳了一張圖片，原來不同角色隱藏不同性格，甚至星座！有網民笑指阿愁配星座性格全中！（IG@pixar）

伴隨著成長，我們會感受到痛苦、壓力、無助，不再是當初那個無憂小孩，我們要學懂處理負面情緒，保持樂天之餘，也不要忘記正視自己的憂傷。Pixar動畫的經典角色總是在提醒我們，經歷過成長的代價和苦澀後，仍然能勿忘童年時簡單而純粹的快樂。《反斗車王》裏的麥坤、《玩轉腦朋友》裏的阿愁這些都是為人熟悉的角色，但威E、箭豬先生、肥克你又是否記得他們在動畫中的蹤影呢？最近Pixar官方Instagram上傳了一張圖片，分享了十二星座代表的動畫角色，當中大部份都不是我們耳熟能詳的角色，透過這張圖片，讓我們更加深入地認識Pixar…

點擊看十二星座代表的Pixar角色和特質：

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