【陶晶瑩】25歲主持嶄露頭角　卻因長相平凡被換掉：別在意挫折

不時在討論區，都看到有人談論畢業後，首份工作所得的月薪。人生的第一桶金，數字或代表往後的地位，但台灣知名主持人陶晶瑩（陶子），去年接受媒體訪問時，則認為這桶金，並非這麼具體，而是努力和熱情過後，所得到的經驗，而她的成功，便是這樣捱過來的。

雖然是以歌手身份出道，卻以主持成名。但陶晶瑩從不放棄，去年舉行了出道28年來第一場售票演唱會。（JUSTLIVE就是現場圖片）

年齡踏入25+階段，人生已歷三分一，筆者回顧5年前的事，都像渾噩度過，但現年49歲的陶晶瑩，則在21歲時，便已發唱片出道，其後更抓準時機，接替原來的主持人，主持《好彩頭》而嶄露頭角，當年她只有25歲。

小時候看到陶子主持《超級星光大道》，文縐縐的談吐，像是滿腹墨水，而翻看其過去學歷──政大新聞系，不難讓人想到，這個光環令她吃盡不少甜頭。不過她曾在訪問中，透露那時候的她，宛如「鴨子划水」，有苦自己知，更曾因長相平凡和沒記憶點，結果節目收視一般，令她擔任主持的節目，一個個被換掉，更萌生退意。

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陶晶瑩一向予人智慧女性的形象，她的生活金句也充滿智慧（點圖即看）==>

+ 5 + 4 + 3

看見她現時受歡迎的程度，六度主持「華語界奧斯卡」金馬獎頒獎禮，實力能夠得到如施認同，只因她當時最終沒放棄，並因前輩的一句話，「出道以來，你有代表作嗎？」這讓不服輸的她，決定放手一搏，利用努力，加上百變造型和獨特觀點，讓觀眾眼前一亮，換得不俗的收視成績。努力得到成功，雖她沒因此放慢腳步，反而把握這個機遇，從這個方向，發展出一個更成功的自己。

陶晶瑩即使擁有高學歷，原來在成功前，也曾歷失敗。(@momoleelee)

成功是......問自己賺錢後去做甚麼？

世上沒有童話，更沒有Happily ever after。一時成功後選擇偷懶，更好的機會也會隨之流走。不少人或像筆者一樣，每次提起決心，想提前完成事件，但最終也會淪成「手機奴」，被精彩的畫面內容吸引，直至期限到來，才會不捨地離開畫面，而結果還是需要臨急抱佛腳完成。

因此，當看到她在訪問中，表示新一輩的視野，需要更加廣闊，因台灣每年有20萬名嬰兒出生，而中國的是1,680萬，「你們是一起長大的，會互相競爭」，此話猶如一語中的，讓筆者醒覺到，原來自以為的從容，只是一時錯覺，過後或會發現，自己正處於隊伍的最後。陶晶瑩雖然已是49歲，早已是人生勝利組的她，卻從沒停下腳步。除練習繪畫陶冶性情、找教練健身、學習廚藝，甚至嘗試撰寫科幻小說，這樣不斷進步的想法，才能讓自己的成功一直保持。

陶晶瑩認為，我們每天應反思自己做了甚麼對生命有營養的事。(@momoleelee) 要取得成功，便是珍惜一直以來的成功，只要好好運用，才能繼續進步。我們常聽到「如果有一百萬，你會怎樣做」的問題，有的會拿來投資，有的會買樓，有的會儲起，而這些選擇，便如成功過後，首要想到的事，是要讓自己得到保障或變得更好，而不是花大量時間，在玩樂或奢侈身上，正如陶子所言，「你今天做了哪些對你生命有營養、有滋潤的事？年輕人應問自己這個問題。」

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成功是......沒機會的話，自己便去創造

她還認為，成功便是有打不死的機遇，遇到失敗的話，便要想辦法扭轉局面，必須轉化為成功才罷休。在訪問中亦表示，被笑、被打壓她從不在乎，因可以從別的地方冒出來。2010年，希望開辦女性節目的她，因提議被合作電視台拒絕，便本著「這個平台不給我機會，我就自己創造平台」的念頭，開創網頁版姊妹淘。

雖沒曾接觸相關行業，剛開始時的內容都很生澀，被網民取笑，連自己也覺得很差，但她都一一接受批評，認為「當你碰到挫折時，第一個反應不是停下來痛苦，而是想辦法解決。」網站營運一段時間，她漸漸找到重點，不斷努力和改進，最後得到不少網民認同，兩年後，《姊妹淘》更發展成實體雜誌，她擔任總編輯要務，全靠積極爭取，為人生增添精彩一頁。

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