【化妝護膚】小資護理都可化身素顏女神？　關鍵在皮膚、眉毛、唇

復活節幾日狂風暴雨過後，夏天真的來臨了。炎炎夏日，真的不想往臉上抹粉底。再輕薄的粉底，也避免不了出汗出油的狀況！想素顏上街，又覺得自己的「殘」樣無法見人，是否常常羨慕明星們不化妝也那麼漂亮？其實明星也並非天生麗質的，只要做到以下「偽素顏」的三個要點，你也能成為素顏女神。

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早前一個貴價化妝品牌子邀請一眾日本女星素顏拍攝廣告，除了羨慕明星們天生麗質外，「偽素顏」也是女生必學的一課！（SK-II廣告截圖）

素顏最重要有三點，分別是：皮膚、眉毛、唇。

皮膚

你可能常常好奇，為什麼明星天天化妝，還能擁有完美的肌膚。其實很簡單，因為他們經常做高級昂貴的護理。不過，作為小平民的我們，很難投資大量金錢在美容護理上。所以只能靠小資護理打救我們的肌膚了。但不要以為便宜沒好貨，分分鐘比貴價護理更有效呢！

首先，最便宜的護理方法莫過於「多喝水不熬夜，少吃油炸類的東西」。身體裏面乾淨了，皮膚自然會變得乾淨。

另外，定期去角質也很重要。T字部位、下巴很容易堆積角質，定期去角質可做為代謝的輔助，最好選擇溫和去角質的產品。

定期去角質可做為代謝的輔助，最好選擇溫和去角質的產品。（Gettyimages／視覺中國）

保濕是護理肌膚很關鍵的一步，並非只有乾性肌膚才需要保濕，油性肌膚也同樣需要。一旦皮膚缺水，塗抹再貴的保養品也無法吸收。建議每個禮拜使用兩至三次保濕面膜，久而久之，皮膚會變得自然柔細，不化妝也有透亮肌膚。

建議每個禮拜使用兩至三次保濕面膜，持之以恆，皮膚會變得自然柔細，不化妝也有透亮肌膚。（Gettyimages／視覺中國）

眉毛

你有否試過上完底妝後，被沒有眉毛的自己嚇到？擁有完美肌膚，卻沒有眉毛，就宛如一張白紙。當你畫上兩條漂亮的眉毛時，即刻展露人形，五官變得立體了。要避免素顏時成為「無眉娘」，有以下幾個方法：

第一，用比頭髮顏色要淺色的眉粉，勾畫眉形，再用眉粉沿着眉毛生長方向輕輕描繪便可。

適宜選用比頭髮顏色要淺色的眉粉。（Gettyimages／視覺中國）

第二，用染眉凝膠，只需將凝膠塗到眉毛上，2至3小時後撕下來，就得到兩條滿意的眉毛了。不過只能維持四至五天。

第三，半永久紋眉，效果相當自然，可以維持半年至兩年不等。很推薦紋眉，不但素顏好看，平日化妝都能省卻不少時間啊。

唇

唇部是決定妳是否有血色的重要部位。素顏的時候可以選擇一些顏色自然，且質感水潤的唇膏。以下推薦幾款給大家作參考：

趕緊行動打造「偽素顏」吧！溫馨提醒一下，素顏上街一定要記得搽防嗮！

內容提供：瞌睡喵

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「做到這三點 你也能成為素顏女神！」​】

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