【志明與春嬌】口不對心模糊了一對關係　始於曖昧亦會終於曖昧

張志明在戲中說：「有啲嘢唔係一晚就要做曬，我哋又唔係趕時間。」後巷煙霧瀰漫的環境，襯托着模糊不清的曖昧關係。

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張志明在戲中說：「有啲嘢唔係一晚就要做曬，我哋又唔係趕時間。」（《志明與春嬌》電影劇照）

在DAY4，張志明陪着無家可歸的余春嬌的那一晚，志明在漫春天的床上從背後攬着了春嬌，然後說了這一番說話。在電影的結尾，所有觀眾都會知道，那一晚志明並不是「不想」，而是「不行」。

在兩性關係中，「口是心非」好常見，超級常見。人傾向會粉飾自己的行為，不讓其他人知道自己心中真正的想法。因為長輩和社會都告訴我們：「認真你便輸了」的一個事實。主動及毫無保留，只會令人遍體鱗傷。因為世界充斥着謊言、「抽水」和背叛。就好似張志明戴上了前女朋友惠英給的綠帽，和你稱兄道弟的朋友，背後以你的傷心事來開玩笑，雖然無傷大雅，但人習慣會保護自己。

在兩性關係中，「口是心非」好常見，超級常見。（《志明與春嬌》電影劇照）

明明心裏喜歡，但口中卻說着不在意；明明已經不再喜歡，但口中卻說着大家的關係沒有問題。春嬌的好朋友Brenda明明不漂亮，但演孖K的谷祖琳偏偏說她「好省鏡」。《志明與春嬌》劇本的重點，就是所有角色的「口是心非」。

春嬌問志明究竟幾時開始喜歡她，志明說是在她去交台費的時候，他知道春嬌不順路，察覺到女方喜歡自己，所以男方是「鐘意你鍾意我」。春嬌同樣迷戀於口是心非，以為對方不和自己有性行為是「愛」的表現，正正因為口不對心，譜出了這一段浪漫的都市戀曲。

《志明與春嬌》劇本的重點，就是所有角色的「口是心非」。（《志明與春嬌》電影劇照）

「口是心非」這一類的人中，忍不着主動的一方，通常都是輸家。而既然不主動，人際關係就是旁敲側擊的藝術。如果你對一個人有感覺，其實不論談什麼、去哪兒或做些什麼，都不重要。因為你只是想見到對方，想和對方多聊聊天，製造更多兩個人相處的空間，爭取更多了解對方的機會。所以志明會無緣無故和春嬌說在華富邨有UFO，而春嬌又會無緣無故在條街度玩蝸牛，爭拗小店是否真的在賣貼紙。

「in55iwi」，志明就算要和春嬌示愛，都要對方解碼。因為這樣以令自己處於一個介乎於認真和戲之間的態度，當被對方出賣或者拒絕的時候，都不會受太大的傷害。

如果你對一個人有感覺，其實不論談什麼、去哪兒或做些什麼，都不重要。（《志明與春嬌》電影劇照）

有一些東西你可以騙到別人，但你永遠都騙不到自己。究竟要「分開」還是「一齊」？在志明和春嬌相識的DAY7，編劇極巧妙地在便利店入面讓兩位主角再來一次「口是心非」。說的不是兩種香煙應不應該放入同一個膠袋中，而是兩個人願不願意向對方表明心跡，鼓起勇氣和對方在一起。

多少對情侶成於曖昧，但亦有許多情侶敗於曖昧。敗於不願主動多走幾步，最後不了了之。因為怕傷害，最後令自己受到更大傷害。但千萬不要忘記，真正重視和愛你的人，從來都不會忍心你受傷。說話可以是假的，唯獨情是真的，撥開雲霧，始終會遇到愛你的人。

作者簡介： 港唔斷戲

90後中文科教師、香港電影迷、影評人和爸媽的兒子，塵世中一個迷途的小書僮，2015年末踏上影評之路。寫作，愛電影，亦愛香港。希望以文字的澤雨滋潤讀者的心田，每年的生日願望都是望下年還有香港電影上畫。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《志明與春嬌》中的霧之戀」​】

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