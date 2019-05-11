【蠟筆小新】想成為人見人愛的女生？　別犯妮妮的性格錯誤！

相信不少人的童年裏都有「小新」作伴，但在春日部防衛隊中的唯一一個女孩子——妮妮，應該是不少人童年的惡夢。她經常仗着自己是小孩，是女生而橫行霸道，長大後若有這樣的女性朋友真是令人卻步。所謂「三歲定八十」就別再以「他只是個孩子而已」作藉口了。以下就由我帶出妮妮卑鄙、無耻、「巴渣」、潑辣的一面！

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一、自我中心

在幼稚園中她經常會坐在一旁，因自以為有許多人拜她石榴裙下而苦腦。有一集，她又和小梅在討論自己將來的結婚對象，並踩得小新他們四個男生一文不值，覺得他們都很喜歡她似的。而且又不會自我檢討，永遠都覺得自己是對的。記得有一集他們要到士多買一些一同分享的零食在遠足時一起吃，她不斷批評其他人的選擇，但自己也選了不夠分的甜甜圈，更大條道理地說自己只不過是忘了正男，卻不肯認錯，可見她十級自我中心！

自我中心的人喜歡活在自己幻想中的世界，不愛進行自我檢討，永遠都覺得自己是對的。（《蠟筆小新》動畫截圖）

二、佔有欲強、妒忌心重

自從小愛出現之後，她的真面目就慢慢顯露出來。特別是對於春日部防衛隊的幾位男生的佔有欲在動畫中偶爾會原形畢露。如妮妮會經常指責小愛仗着自己家有錢而欺負人和到處炫耀，其實她心裏是妒忌小愛家有她得不到的富貴，只不過口裏說得正義讓自己心安理得地去責罵小愛。而且她知道小愛喜歡小新，每當小愛向小新獻慇懃的時候，她都會阻擾她。又常常對對小愛動情的春日部防衛隊說：「你們幾個快點醒過來吧！」 其實是她擔心小愛會奪去她在春日部防衛隊的地位。

佔有欲強、妒忌心重的人總以為別人會搶走自己的東西，不夠大度。（《蠟筆小新》動畫截圖）

佔有欲強、妒忌心重的人總以為別人會搶走自己的東西，不夠大度。（《蠟筆小新》動畫截圖）

三、雙重性格

平時的妮妮不論在老師還是家長面前，都會裝得非常温柔、乖巧和大方得體，十分受老師和家長的疼愛。但其實這只是她的表面，因為她在背後其實並不是這麼大方得體的孩子。當她遇到自己不喜歡的事，口裏雖然說不要緊，但在背後卻用兔子公仔視作仇家，都不知打了多少拳。而且她為了虛榮會不擇手段，可見其表裡不一、腹黑的雙重性格，令人不寒而慄。

雙重性格的人表面做的事情往往與內心思想的不同。（《蠟筆小新》動畫截圖）

四、霸道

最後當然不得不說她經常強人所難，要人陪她玩至愛的「超真實扮家家酒」。有一集她跟小愛比賽看誰是最會忍耐的小孩，因此她故作願意和小新他們玩閃避球，但一邊玩一邊就說：「雖然扮家家酒也很好玩，這個也不錯啊！」令小新他們對閃避球失去興趣，可見她不單止霸道，更故作寬容！又有一集說她和正男在公園遇到，就強迫正男和她玩「超真實扮家家酒」，可是正男只是外出幫媽媽買東西，不能太晚回家。但妮妮又處處刁難，以暴力及凶狠的眼神使正男留下，可見她橫行霸道的性格。

霸道和自我中心有點相似，但前者代表更多的是表現出來的行為。（《蠟筆小新》動畫截圖）

霸道和自我中心有點相似，但前者代表更多的是表現出來的行為。（《蠟筆小新》動畫截圖）

由此可見，櫻田妮妮是一隻披着羊皮的老虎！雖然如此，但亦多虧了她，我們在《蠟筆小新》中才可以觀賞到更多精彩的片段，小新的幼稚園生涯才可以更多姿多彩。但女生若想成為人見人愛的女孩子，就要看着妮妮，引以為鑑了！

內容提供：Ariana yu

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【蠟筆小新】妮妮自小就有公主病！ 一文揭開她孩子的面紗」​】

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