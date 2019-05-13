【性別定型】TVB劇集呈現的三大「港女」特質　被貶義化後的反思

曾經在很多人心中，「港女」這個詞只是「香港女生」的縮寫。即使到了今天，我們依然能在網絡上看到許多內地網友用「港女」來代指香港女生，例如港女的妝容、港女的穿搭以及港女的氣質等等。

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但是如果出版一本名為《內地人到港旅遊不得不知道的十件事》的旅遊手冊，那麼其中有一條必定會是「千萬不要在香港女生面前稱她們為港女。」港女這個詞，在網絡文化的發展趨勢下，已經漸漸由誕生之初的中性詞變為貶義詞。

港女，對於傳媒而言本來是「香港女性」或「香港女子」的簡寫，在各種新聞報導標題中都屢見不鮮，如：《世界麻將大賽港女爭王》、《港女疑在澳失踪》等。

曾幾何時，「港女」這個詞，在許多人的心中是一個光明的存在。上個世紀，香港經濟騰飛之際，香港女性解下圍裙，踏出家庭，正式脫離作為父親、丈夫的附屬品身份，志氣昂揚地踏入職場。

無論是企業白領還是廠區工人，香港女性開闢了新的天地，經濟的獨立和社會地位的提高令她們全身迸發出耀眼的自信，漸漸成為周邊亞洲地區女性的崇拜對象。堅毅及拼搏，足以用來形容那些在男性世界中依然不甘人後的香港女性。香港電視劇最招牌的職業劇，海報裏都不乏女性的身影。無論是醫療劇、律政劇，還是警匪劇，女性全方位在精英社會裏佔據一席之地。她們是那個年代的港女代言人。

不知不覺間，「港女」這個詞在網絡文化中已經有了完全相反的含義。「港女」者，並非如表面泛指香港的女人，實際上是指「擁有不良特質」的香港女人，指現今香港女性的其中一群。前後含義的巨大差距，除了體現在香港女性對「港女」一詞日益俱增的厭惡感外，還體現在影視作品中。港女，已然成為電視劇中一個被定型的形象。

TVB劇集不乏港女角色，潛移默化之下，港女一詞已成為一個被定型的負面形象。（《一屋老友記》劇照）

香港男性曾經在網絡上集體聲討港女，細數「港女81宗罪」，群情洶湧之程度令人咋舌。其實何須列出81條，「港女」的特質用以下三個典型的電視劇角色足以概括：

一、言行無知幼稚，重度「公主病」

代表人物：《My盛Lady》——盛花蕾

由黃子華和徐子珊主演的《My盛Lady》雖然將焦點放在當下的「剩女」問題上，但這並不妨礙徐子珊飾演的盛花蕾做一個徹頭徹尾的「港女」。高喊「嫁個有錢人」的盛花蕾，甚至還總結出一套「港女精神」：

二、有擇偶條件，且只有一個：有樓大過天

代表人物：《一屋老友記》——余花

如果說打扮漂亮是港女的初級目標，那麼嫁個有錢人一定是所有港女的終極目標。擁有兩條大長腿的呂慧儀，在《一屋老友記》中扮演網紅名模余花，當然有百分百的說服力。作為網紅兼名模的余花，有樣貌也有身材，擇偶範圍理應是上層社會男性，但最終她決定「下嫁」高薪打工族，成為寶家兒媳。愛美更愛物質的余花，之所以願意嫁給「身家薄、工資厚」的打工一族，愛情或許是微薄的基礎，但更重要的是丈夫承諾將會在著名豪宅區購入頂層豪宅，務求令余花一朝達成「有車又有樓」的終極人生夢想。有豪宅即有身份，有身份即有地位，有地位即未來一片光明。港女的思路，其實很簡單。

港女特質二：有擇偶條件，且只有一個：有樓大過天。（《一屋老友記》劇照）

三、虛榮心重

代表人物：《愛情食物鏈》——高貴芬

只聽名字就知道這個角色是有多麼高貴冷艷。然而恰恰與事實相反，高海寧飾演的高貴芬其實只是一個「魚檔西施」，整日置身於菜市場魚檔中，與高貴兩個字毫無關係。樸實的家庭和貼地的職業，並不能妨礙高貴芬野蠻生長的港女心。為了一朝打破社會階層壁壘，她用盡一切辦法都要掩蓋真實的家庭背景和職業，突出父母賜予的姣好外表，並以此為條件捕獲鑽石王老五的心。正所謂「紙包不住火」，為了隱藏真相，維持表面的虛榮，高貴芬與其他「港女」一樣，使用最簡單也最愚蠢的方法——用謊言掩飾另一個謊言。但這樣做總有露出馬腳的一天，危機四伏的未來和光明美好的現在，兩者並存之下，人類的僥倖心理總會選擇性忽視前者而看重後者。倘若加以精簡，這三個角色的性格特點又能濃縮為兩個詞：物質主義和自我中心。前者我們俗稱「拜金」，後者我們常說是「公主病」。

高貴芬（高海寧飾）在劇中是一個「魚檔西施」，整日置身於菜市場魚檔中，與高貴相去甚遠，但她仍有一顆港女心。（《愛情食物鏈》劇照）

試想一下，拜金女和公主病普遍存在於每一個地區，一位香港女性高喊「有樓有高潮」的同時，另一位內地女性也振振有詞道「寧在寶馬車裏哭泣，也不在自行車上笑」。是不是真的有必要以一個小群體的表現而貶低所有香港女性？香港的年輕男女在網絡上掐腰互罵的同時，有學者指出，「港女」一詞其實是一個虛詞，也就是說其指代的內容不明確。有人用「港女」來形容香港地區擁有拜金、公主病等一系列不良特質的女性，也有人渾水摸魚地用「港女」貶低全香港的女性。

如果說這是一場網絡文化的狂歡，不如說這是社會問題的浮現。貧富差距大、社會階級固化以及性別平等問題，通通以「港女」為載體呈現在人們眼前。收入差距大意味着貧富懸殊，有人含着金鑰匙出生，而更多人降生於淤泥中。社會階級正在一步一步地固化，有錢人愈加有錢，窮人愈加窮。社會壁壘表面上也許只是工資單的數字分別，是住宅的面積抑或是就讀的學校，但實際上已經成為每個人身上難以掙脫的枷鎖。

有人會選擇拼盡一生去買入屬於自己的小小天地，也有人選擇另一條捷徑——傍大款。「拜金女」，甚至是「拜金男」也因此應運而生。這也少不了性別平等問題。香港女性的社會地位日漸提高，正在衝擊傳統的男女觀念，對於香港女性的評判標準也變得模糊不清。與此同時，社會言論對香港男性的要求和準則卻在進一步收緊。兩相對比之下，某些香港男性便利用網絡的隱蔽性對整個香港女性的群體進行批判，以獲得心理平衡。

香港女性的社會地位日漸提高，正在衝擊傳統的男女觀念，對於香港女性的評判標準也變得模糊不清。圖為早年爆出「有樓有高潮」言論的女主角。（網絡圖片）

當然，網絡文化有一個好處，就是娛樂至死。如今，「港女」已經不再那麼針鋒相對，不少年輕人開始娛樂性地使用這個詞。即使用「港女」形容別人，在特定的語境下也有可能只是玩笑，一些香港女生自嘲時也會承認自己是「港女」。網絡文化有一種神奇的力量，總是能對我們熟知的事物賦予新的含義，顛覆人們的傳統認知。前「港女」和後「港女」之間的落差，正是社會面貌的前後差異。

內容提供：暾

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「TVB告訴你，為什麼港女變成了貶義詞！」​】

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