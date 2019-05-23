【首爾cafe】少女風已Out！三間真．特色打卡咖啡廳　閨密遊必Hea

追著韓劇、韓潮或許會注意到，最近首爾出現許多特色的咖啡廳。像以「W─兩個世界」為發想的2D Cafe，讓人錯置二、三次元，拍照效果十足，食物美味。一起來看看還有哪些你去韓國不應該錯過的美好吧！

1. 2D Cafe

走進 2D Cafe，彷彿掉入了平面黑白的漫畫世界啦！咖啡廳內所有裝潢、桌椅擺設、乃至背盤，皆以粗曠的黑線條勾勒、分化出大面積的白，還真讓人有在二、三次元交錯不清之感！

拍照穿搭小建議：不要穿黑、白色的衣服，很容易隱身於背景。粉色系、柔美系的就會非常美麗突出！

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2. Cafe Onion

位在仁寺洞Cafe Onion安國分店，是間帶有濃厚韓式傳統風格的四合院咖啡廳。咖啡廳內可以選擇一般坐位或要脫鞋的坐墊區，來到這裡很建議體驗一下韓式跪坐，細細品味首爾。絕對不能錯過Cafe Onion的潘多酪 （Pandoro）。八角星形的麵包上砌滿細白的糖粉，宛若一間雪夜裡的小屋。造型「吸睛」，是IG拍照熱門商品之外，其美味才是人氣居高不下的真正原因呢！

3. La Patte

大面乾淨玻璃、黑色窗框的門面，店內淡綠牆面上掛著一幅福黑白攝影照片，簡約俐落的裝潢，讓人好像置身巴黎的咖啡館。雪葩（sorbet）與布雪（Bouchée）是La Patte的招牌。冰涼滑順、帶水果香氣的雪葩，搭上鬆軟蛋糕外皮、內餡清爽香甜的布雪，再來一杯精心烹煮的咖啡！多美好的下午茶時光呀！

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出國旅遊總是希望可以把行程走一個精實，卻總是有逛累、走累了的時候。別捨不得休息！養精蓄銳、再出發的同時，也可以朝聖最近首爾正熱門的特色咖啡廳！快把這3間咖啡廳筆記下來吧！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】