【日式簡單生活】健康生活由整理雪櫃做起　4個雪櫃收納要點

你家冰箱是否總是塞滿食物與瓶罐，常常放到壞掉或過期？食材也總是哪裏有位置就塞哪裏，常常忘記它的存在？

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仔細觀察冰箱的使用狀況就可以知道一個人做事的方法與思考習慣。如何有效的控制食材庫存，並掌握有效日期，其實方法很簡單，就是分類。

利用收納盒將從超市買回來的食材進行分類，例如早餐食品類、納豆、豆腐、或是培根香腸，我會歸納在一個盒子裏，做菜時直接將收納籃從冰箱取出，減少翻箱尋找食材的時間。魚肉類買回當天就先進行分袋作業，並放置冷凍庫或保鮮室，前一晚將冷凍的食材放置冷藏室低溫解凍，肉汁比較不易流失。

利用收納盒將食材進行分類，如蔬果類、肉食類、各色配料等等，做菜時直接將收納盒取出，可減少翻箱尋找食材的時間。（作者提供）

只要買收納箱放冰箱，問題都可以解決了嗎？

不，以下有幾個要點，只要掌握了重點，進而培養預估能力，減少繁雜的思緒與行動。不僅是家事，學會精準地管理（食材），工作也會更加順利。

1、確認冰箱裏的食材。

請先拿出冰箱內所有食材，確認有多少是已經過期的，包括味道、顏色是否有變異狀況等。這樣能夠察覺平時的購物習慣及食材（分量）用法，清理不要的食材，下次購物時則可提高判斷力。

2、打掃冰箱內部。

將冰箱清空後，把內部打掃乾淨，最後再用酒精消毒，確保冰箱保冷力。

3、決定食材的擺放位置並順手歸位。

考量食材的使用頻率及保存期限再來決定擺放位置。例如常用的放前方，偶爾使用的則放最上方。按照保存期限依序擺放，可避免食材的浪費並能提升作菜時的效率。

4、用心保存食材。

利用保存容器或收納盒整理，除了整潔美觀，要使用時可整盒取出，不僅提升便利性及縮短備菜時間，做菜時更加輕鬆。

定期清理過期的食材，並清潔雪櫃內部，能確保其儲存空間和製冷能力。（作者提供）

決定食材的擺放位置並順手歸位，可更好管理雪櫃。（作者提供）

內容提供：Lily Otani

作者Facebook專頁：日式簡單生活

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【從冰箱找出自己的想法與個性】」​】

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