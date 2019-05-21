經過漫長的期待，史詩式鉅著《權力遊戲》（Game of thrones）昨日來到最後一集。就在昨日，David Benioff以及D.B. Weiss讓地球一部份人由衷地感受到「能有多愛就能有多恨」。

《權力遊戲》大結局讓地球一部份人由衷地感受到「能有多愛就能有多恨」。（圖片由HBO提供）

作為一位忠實粉絲，看到爛無可爛的第八季，心裡只有悲傷無奈絕望和恨！但即使第八季再怎麼爛，作為粉絲，心底裡總懷有一絲盼望，但願大結局不會爛得如大台慣常的「BBQ」程度收場吧。

結果，不知David Benioff及D.B. Weiss是有心或無意，竟然可以創作出每一幕都讓人啞口無言的大結局，徹底破爛一套難得一見的神劇！單是大結局這一集就足以讓全球GOT粉徹底地對David Benioff以及D.B. Weiss恨之入骨。

盤點讓人失望透頂的場面：

+ 4 + 3 + 2

有網民就將二人的名字加到Arya的刺殺名單之中，表達對二人的恨意。亦有網民以圖像諷刺神劇虎頭蛇尾，令人失望透頂。

有網民就將David Benioff以及D.B. Weiss的名字加到Arya的刺殺名單之中，表達對二人的恨意。（twitter截圖）

亦有網民以圖像諷刺神劇《權力遊戲》虎頭蛇尾，令人失望透頂。（twitter截圖）

亦有網民以圖像諷刺神劇《權力遊戲》虎頭蛇尾，令人失望透頂。（twitter截圖）

其實以頭六季的鋪排，編劇就算採用網民任何一個推論，都比現在的結局好。頭7季講到夜王有多可怕，花了如此多章節講述Jon Snow如何準備應對the long night，最後竟然1集就能把夜王殺死。在第四集中，Euron Greyjoy輕易就殺死巨龍，但不知為何在第五集卻突然變得笨拙。

更莫講龍母花了七季時間拯救人民，卻在短短三集時間內突然黑化，轉折太過突然，太沒說服力了吧。Jon Snow的身世對故事完全沒有任何作用，就算有沒有講出他的身世，對故事根本沒有任何分別。Cersei與龍母對戰，突然變成只站在窗邊等的普通人，完全不似是平時足智多謀的她。Bran為何成為3 eyed raven？而成為3 eyed raven有甚麼作用？這些也沒有好好交代清楚。Bran在第八季沒有表情、幾乎沒有對白就成為了六國之王。

《權力遊戲》第八季有太多矛盾、無理、荒謬、可笑的地方。（twitter截圖）

第八季有太多矛盾、無理、荒謬、可笑的地方，令人慘不忍睹。不少網民都認同除了Sansa Satrk之外，GOT其餘角色彷彿突然在第八季失去智慧，做出他們壓根兒不會做的選擇。GOT粉絲等了整整兩年時間，期間不停推測神劇結局，結果只換來如此馬虎的收場，難怪會有超過100萬名粉絲聯署要求重拍第八季。

更多網民對大結局的評價：

+ 30 + 29 + 28

筆者昨日看完大結局後，同樣是失望得無話可說。大家對於《權力遊戲》的結局又有甚麼看法？滿意David Benioff以及D.B. Weiss的鋪排嗎？

延伸閱讀：

【Emilia Clarke】曾地獄式減肥 易胖體質的她如何不節食變瘦？

【Game of thrones】《權力遊戲》角色的髮型 其實都暗藏玄機？

【Game of thrones】5個《權力遊戲》龍母結局揣測：她是人形龍？