【新居屋2019】6大屋苑位置　隨時影響老闆印象　哪區最有錢途？

「哎呀，房委會個網Down咗呀！」同事Peter於5月23日的早上喺Office大叫咗一句。話說新一期居屋及白居二計劃的申請表格開始派發，Office入面有幾個同事都打算抽，今期居屋一共有六個屋苑，我問Peter：「心儀邊個屋苑呀？」佢拋出一個香港人唔會陌生嘅答案：「有得揀咩？住邊都好啦！最緊要有得住！」



作者：詩寧

居住區域，或暗暗影響升職？

一向住新界嘅我，就深深明白「住邊度」對職場發展有不明文嘅影響。

例如，有部份細公司，請人會考慮埋求職者住邊區，因為公司資源有限，老闆希望請個有錢嘅員工，可以利用埋佢嘅人際網絡，帶更多生意畀公司，而大家都會普遍覺得，住九龍塘嘅人，見識一定多過住大埔嘅人。

（《她的私生活》劇照）

除此之外，大家坦白點，的確有唔少職場賤人見高拜見低踩，兩個同Grade同事相比，住跑馬地私樓嘅同事，得到嘅禮貌同尊重會比住天水圍居屋嘅同事多，除非你下下同人講：「我住天水圍，括弧業主。」但現實中，人哋問你住邊，你只會答：「天水圍」由呢刻開始，喺對方心目中，你額頭就寫住「冇錢冇人脈」，亦好易直覺認為你係手停口停，無咗份工唔得，工作上遇到難哽嘢，當然係塞畀你啦，因為你無人脈，唔使驚得罪你；因為你無錢，就算難頂，你都唔會輕易辭職。又除非，你有意無意話人知你未婚夫住薄扶林，咁又可以扭轉觀感改變命運喇。

（《假裝熱情》劇照）

住新界，真係比較「蝕底」？

住邊區，唔多唔少會影響到其他人對你嘅感覺。喺呢方面，今期居屋六個屋苑分別有：何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑。呢啲區算唔錯，聽落去唔會「太窮」。除此之外，以上地區附近都有唔少工作以供選擇，唔使每日花兩三個鐘於交通之上，就算去遠少少，起碼呢啲區嘅交通配套都唔會太差。

我呢個新界人話你知，初初你可能覺得返份遠少少嘅工唔緊要，但耐咗就深深體會到車程長好輸蝕。假設公司喺灣仔，放工時間係6點，新界同事即走返到屋企都7點半，塞一塞車就8點後；隔離位同事住銅鑼灣，佢「扮工」到7點畀老闆讚完、返屋企沖埋涼，新界同事先剛剛離開架巴士。如果遇著一個鐘意員工OT嘅老闆，住得辟真係無得鬥，戰爭未開始就輸咗。

新一期居屋，邊個屋苑可以方便你返工「扮有錢」？（點圖即看＝＝＞）

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如果老闆因為「住得窮」而挑剔你，其實......



作為一個辛辛苦苦儲錢做樓奴嘅打工仔，我當然認同Peter嗰句「有得揀咩？住邊都好啦！最緊要有得住！」如果個老闆因為你「住得窮」而挑剔你，你唔需要自卑，因為佢都富極有限，佢笑你住元朗嘅同時，可能佢自己都只係住北角，試問，李嘉誠又點會需要員工用人脈去帶挈佢吖。