【紫色的秘密】楊千嬅出道20年　狂熱fans出書講述她的轉變

她曾經也只不過是一個默默無聞的小星，在一個掌聲零落的台前獻上一首又一首用心唱的歌。你、我都預料不到她能有今天的成就，她亦預料不到自己何時會成為今天的自己。她本身明明有一分穩定收入的護士工作，但她卻將自己穩定的生活作為賭注，幾經波折，受盡輿論壓力，最後成為了，今天的楊千嬅。

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《紫色的秘密》一書分為兩部分，「千嬅與她的歌」及「千嬅與她的電影」。在聽一首歌的時候，大家都可能會從歌詞及旋律去了解歌中意味，但作者則以另類的角度，將千嬅的生平和她的歌曲掛勾，帶出她「歌人合一」的個人特色。正如千嬅由初出茅廬不畏虎的個性，到她開始成熟是一個蛻變的過程，而她的歌就是她一路以來變化的記錄。

童年時那個你 與弟弟在家中演你自己哭只因你歡喜；成年人勸過你 你現在大個需要做大戲但別要太過顧忌 〈楊千嬅〉

正如上述的歌詞，是林夕為她而作的一首歌〈楊千嬅〉——正正就記錄了她由「童年」到「成年人」轉變的一個成長的對比。含蓄透露出千嬅的「童年」時期，只需要做自己，不需要顧慮太多。但到了「成年人」的時期，會有一定的責任，或許她在這段時期會因為自己的身分而感到有壓力，會過分擔心旁人的想法。她亦曾因為明星的身分，而迷失了自己。因此一直伴着她的林夕才會將他心中的說話化作一首歌，變成一首鼓勵在蛻變中感到迷失的她。或許因為填詞人們的費盡心思，寫出一首又一首為她度身而造的歌詞，因此她能唱出了與歌中的共鳴，亦因為這樣成就了她「歌人合一」的風格。

「歌人合一」是千嬅的風格。（楊千嬅instagram圖片）

楊千嬅除了活躍於樂壇外，亦曾拍過不少經典的電影，亦是作者書中的第二部分。當中作者以理查德‧戴爾在1979年發表的「明星研究」作基礎，深入分析楊千嬅所參與過的電影，可以見到作者別出心裁的分析。書中亦記下了楊千嬅由建立明星形象，到形象轉形的經過，亦即由「少女——方麗娟」到「世故實際港女——余春嬌」的歷程。

書中深入分析了楊千嬅所參與過的電影。（作者提供）

相信大家都明白，一個藝人其中一項最擔心的事便是，觀眾把他們定型作某一類的角色。而楊千嬅亦不例外，當她與方麗娟「合作無間」時，觀眾一度認為她只能演方麗娟，這一類傻瓜角色。亦有媒體及評論曾經批評她的演技不夠專業，因為這些天真爛漫的角色，根本是楊千嬅本人。在面對大眾的輿論壓力及抨擊時，她並沒有退縮，反而成了使人前一亮的「世故實際港女—余春嬌」。而春嬌的前身，可說是《抱抱俏佳人》中的孫洛昕，一個外表強悍、成熟的港女角色。她亦因為孫洛昕這個破格的角色，奪下了2011年的「最佳女演員」，使人眼前一亮。

楊千嬅因為孫洛昕這個角色，奪下了2011年的「最佳女演員」。（《抱抱俏佳人》電影劇照）

書中不僅僅只是記下了楊千嬅在各個領域的作品，更透過歌迷們鮮有的角度她作品的轉型，揭示了二十年來風光亮麗的紫色背後那不屈不撓的心路歷程，令我們在了解楊千嬅的作品同時，亦能夠深入了解到她。一個人在成功的路上有過壓力、挫敗和迷失都是必經之路，但要如何面對及找回自己才是最重要的。

內容提供：Ariana Yu

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【紫色的秘密】楊千嬅歌影20年 揭示她鎂光燈下的堅韌」​】

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