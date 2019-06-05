【人際關係】合則來不合則去　不要為不理解你的人浪費青春時間

不懂你的人不必多言，懂你的人何必多言。一天只僅存兩到三個小時是可以真正做自己，如果還要為一些否定你的人去辯論，為令你不開心的人去煩惱，真的是太浪費了！

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最近有位三十多歲的朋友跟我討論被家人催婚生子的問題，她好不容易才升職，正處於一個事業上升期，而且也對家人刻意安排她去相親而反感。她希望想找到一些可以還擊他們的辦法，免得陷入沒完沒了的矛盾之中，而最好的方法就是可以說服或改變他們一些愚昧的想法。

在這裏，我的確認同我朋友說他們的思想是愚昧無知。在大多數華人社會裏，似乎無論一個女人在學業或事業中有多出色，在這個社會背景之下，與同一個學歷或經歷的男人去爭奪一席位，都是需要付出很多汗水，和背負很多的流言蜚語才能獲得他人相等的認同。但是在大多數人眼中，這根本一點也不重要。所有女人最終都會殊途同歸，走上同一條路，就是在適當的年紀嫁個好人家，生幾個小寶貝，這樣才是他們眼中標配的人生。如果你不按照這條路走，你將會悲慘而孤單地走這一生。即使你不願意相信，但根深蒂固的思想所向你說的「好言相勸」也極像詛咒。

女人需要付出很多汗水，和背負很多的流言蜚語才能獲得他人相等的認同。（Gettyimages／視覺中國）

我突然想到一個有趣的故事。有一種蟲子生在夏季，也會在夏季將要過去的時候死亡，它們未曾見過冬季，當然也沒有見過冰雪。當一隻四季蟲在高談闊論的時候，夏蟲是很難理解到夏季之外的景色。

無法與之講述認知以外的事物，這是因為他受到以往的教養影響。這是出自《莊子‧秋水》中的一句話——「夏蟲不可語冰」。

這個朋友的困惑在於當遇到價值觀與自己不一樣的人時，他希望能通過有效的溝通，達到相互理解，讓大家的關係能夠維持得更好。而我認為，有一些三觀不合的人其實是不必説服，也不必努力讓他們理解你。因為價值觀是很難判斷絕對的對和錯，而是去看這個觀點是否真正的適合你。如果對方根本不願意理解你為何擁有一個與他不一樣的思維體系和背後原因，也不願意嘗試接納你的想法，只是一味灌輸自己的觀點，嘗試去否定你，完全不顧及你的感受，你就應該遠離他們，自己找一種最自在的生活方式。畢竟，不懂你的人不必多言，懂你的人何必多言。

不懂你的人不必多言，懂你的人何必多言。（Gettyimages／視覺中國）

如果你勇敢想做自己，不願意成為別人眼中應該要成為的人，首先就需要確定和你進行溝通的對象是個成熟的人。思想成熟的人首先是要尊重每個人都是一個獨立的個體，必然會對同一件事有不同的看法。能夠接納不同的意見，從不會勉強別人跟自己有相同的觀點，這種人在人際交往中，大多數都是能把握邊界感的人。而更多西方國家的人都認為，愈是擁有個人邊界感的人，就愈擁有獨立的人格，而且懂得什麽是高層次的尊重，不會將自己認知的事物當作世界唯一標準，到處去批評他人的意見。

思想成熟的人首先是要尊重每個人都是一個獨立的個體。（Gettyimages／視覺中國）

而我們身邊一部分人都無法接受你和他是有認知上的差異。絕大多數的人在成年後依然是以過去學習到的經歷和事物去看這個世界。當然，需要一個人打破過去的認知並不容易，這就等於說自己的曾經是不足和不夠全面。

如果一個人會自動自覺去學習，並願意接納更多人的意見，不會置你於不堪的情緒之中，便能成為上文所說思想成熟的人。所以，我們不應該擁有能夠理解所有人的幻想，並試圖讓所有人都接納你，包括你認為身邊應該支持你的朋友和親人。

思想成熟的人是願意接納更多人的意見。（Gettyimages／視覺中國）

一天只有24小時，8小時用來工作，8小時用來睡覺，剩餘的8小時除去吃飯，去洗手間，搭車等一些瑣碎又不得不做的事情後，其實只僅存2到3個小時是可以真正做自己。而這時，還要為一些否定你的人去辯論，為令你不開心的人去煩惱，真的是太浪費了！

作者簡介：瑞秋

會寫作的小辣椒，一個喜歡聽故事和寫故事的人。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「對於三觀不合的人，遠離才是最佳選擇」​】

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