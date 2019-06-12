【閨蜜】關係親蜜經期會同步？　專家：有待進一步證實

相信大家都試過與身邊的摯友逐漸經期同步，尤其是經常見面的朋友和同學。究竟女生的經期是否真的會隨着見面的頻密程度而彼此影響？

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有專家曾就此問題做過實驗，發現女生見面愈頻密，費洛蒙便會互相影響，兩者的經期會逐漸趨向同步。另外，亦有中醫指出這是由於兩人的生活習慣變得類近而成。

究竟女生的經期是否真的會隨着見面的頻密程度而彼此影響？（Twins《女校男生》 MV截圖）

事實上，早期已經有人提出「經期會傳染」這個疑問。早在1971年，哈佛大學心理學系學生，麥克林托克（Martha McClintock）便指出經常待在一起的女生會影響彼此的費洛蒙，最終大家的生理週期會變得類近。麥克林托克將實驗分為兩組，一組會將在「主導者」腋下收集得來的汗水擦在參與實驗的女生唇上；另一組則在女生唇上擦了一般的醫用酒精。四個月後，結果麥克林托克發現被擦了汗水的女生經期都幾乎一致；相反，在唇上擦了醫用酒精的女生的經期則沒有改變。這個研究後來被刊登於雜誌「自然」，並被稱為麥克林托克效應（McClintock effect）。

或許有時大家與閨蜜關係太親密，因此遇到大家有什麼相近的事情，認為是肯定大家友誼的見證吧。（《女人俱樂部》劇照）

此外，有中醫指出女性的經期一般受個人情緒、飲食和生活習慣影響體內激素和經期的週期。因此，經常走在一起的女生，或許因為經歷類近的生活經歷，有着同樣的壓力和情緒，影響體內激素，而導致經期類近。雖然如此，但經期會傳染這個說法始終未得到主流科學界證實，更多人仍然相信只是巧合。英國牛津大學曾經做過實驗研究「女性經期是否會傳染」這個說法，結果顯示實驗女生並沒有類近的經期週期，一切純粹是巧合。或許有時大家與閨蜜關係太親密，因此遇到大家有什麼相近的事情，都會認為是肯定大家友誼的見證吧。

內容提供：Ho夥伴

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閨蜜】經期會傳染？ 專家：費洛蒙會互相影響」​】

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