斷捨離丟掉舊物走出7年情：他已與別人一起，為何我要原地踏步？

白濛濛一片，只得基本家具與裝飾品，那是Sharon的家，也是當天訪問的地點，然而她卻在那約300呎的極簡家居中直言，從前的她，也愛把物件堆於家中，不捨得丟棄。 認識了斷捨離後，無論是生活還是愛情都騰空了空間，對於多餘的物件及舊情戀戀不捨，又有用嗎？ 攝影：龔嘉盛

斷捨離不但助Sharon找回生活空間，也替她走出上一段感情。（龔嘉盛攝）

除了捨棄對事物的執著，對女生最難的還是購物慾，Sharon分享現時自己大約只有40件衣服，5個手袋（包括Notebook袋）、4對鞋，全部都是黑白灰藍色、容易搭配的長青款式。

基本上現在我的物慾十分低，甚至我並不享受外出購物的過程；現在出街大多是到處吃東西和看電影，而不是購物。 Sharon

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極簡生活前原是購物狂？

然而，Sharon侃侃大談從前她擁有極大的購物慾：「以前大概有200多件衣服，我覺得出街、行商場的目的便是購物。」購物的瘋狂與任性程度可以是買下同一個款式各種顏色，服裝如是，鞋也如是，衣櫃和鞋櫃也放不下她的「戰利品」，家中的角落充斥她的衣物與一棟棟的鞋盒，她道：「例如會買下4-5對同款不同顏色的，一來方便襯衫，二來有時候我會有『選擇困難症』，不想選擇但又覺得對鞋幾舒服，很難才會買得到舒服的鞋款，於是便買下幾個顏色了。」

直至前公司的一次東京公幹，Sharon發現原來一個行李箱的衣物就足夠讓她在那裡生活半年，加上在同事口中得悉斷捨離文化，並對此增生興趣，於是回港後她便搜尋更多資料，開始有所覺悟，不停問自己「為何我要保存這麼多的物件？」「為何我要將金錢用在購物方面？」於是她試行斷捨離，重拾簡約生活。

Sharon在2016年對斷捨離感到興趣，不但到日本學習斷捨離文化，更考獲日本收納認證資格，同時成立了 「Home Therapy」，成為雜物諮詢師。（龔嘉盛攝）

斷捨離程序：由簡單的衣物到最困難的「情」

先要著手處理，也是斷捨離中較簡易的，便是丟掉放置一旁的紙張、書本，再來便是多餘的衣服與鞋，她分享丟物的技巧便是直接、決絕：「有些衣服你會知道已不是你現時的風格，那便丟掉吧；已變黃的白色衣物、同一款多過一件的、顯胖的，直接丟！」丟衣物、淘空生活空間，對Sharon來說，並沒任何的困難，最難的還是當時的她仍未能釋懷上一段戀情。

7年關係...只餘下一堆帶回憶的物件

拍拖7年，由男方先結束關係；分手後有接近兩年時間也未能忘記對方，縱然Sharon時刻都會跟自己說要抽離這段感情，但當看到家居每一個角落都存在他的物件，便會再一次想起對方，她認為最直接、最能讓自己忘記他的方法是丟棄一切有關對方的物件，最後足足花了一年時間，分開五次丟掉舊物。

面對要捨棄前度的物品，Sharon也有過不少的糾結感。（龔嘉盛攝）

先是在社交媒體刪除對方和丟棄照片，合照以外，即使是與對方旅行或到過的地方拍的照片也不能錯過，但Sharon於初期還是因不捨而「出貓」：「我會將照片先拍照成Soft Copy，儲存到外置Hard Disk才丟棄，因為當刻的我好怕自己會後悔。」其後她再慢慢刪除Hard Disk內的照片，再來是開始丟棄物件，包括是對方所送的禮物、曾經與對方看演唱會而買下的CD。

由糾結到平靜：丟就丟吧！

五次的丟棄過程，每次都會不其然勾起情緒，Sharon回憶道：「是會出現糾結感，初期丟他的物件，要數天時間才能回復至正常狀態，但去到第四、五次時，便覺得『丟就丟吧！』，一開頭始終都會不捨，但慢慢放低。」問到她特別掙扎的物件，她則道：「有一隻鑽石戒指是他到達他人生某些高位而送給我的，所以這件首飾也是最後才放棄。」糾結的原因並不是因為首飾的價值，而是覺得對方花了很努力才買到它給自己，存在一點的內疚感覺，不過她到最後還是選擇放棄，所有與前度有關的物件一概不留。

最感到不捨的一樣物件，是前度送給Sharon的首飾。（龔嘉盛攝）

我知道再這樣下去，他都不會回來了。 Sharon

Sharon分享要捨棄有感情的物件，需要在當下坦誠面對自己，面對自己與那個人的回憶，但重要的是心態：「我覺得又不是想像中般困難，其實與他的回憶、經歷已經存放在心裡，不需要用物件去證明過去。」如此狠心的原因，是她覺得只要一日他的物件還在，她都很難走出這段感情：「都有一段時間，對方已與另一個女仔一起了，別人不斷向前跑，那我為何還要原地踏步？還在懷念什麼？為何還要等？我知道再這樣下去，他都不會回來了。」

斷捨離，改變了Sharon對生活、愛情的心態，現在的她卻直言她並不能接受另一半是個鍾情於購物的人。（龔嘉盛攝）

留白成就Sharon口中的「Better me」

斷捨離，不單讓生活空間留白，更重要的是讓自己的心騰出空間，現在的Sharon更清楚自己的需求。感情方面，比起物質，她更愛與現任男朋友的極簡愛情，就如某次對方到印度旅行時會以親手烹調在當地學的印度菜予她，代替手信。

然而，生活方面，過度購物對於她來說是一種負擔，情願購買一件貴而高質的服裝也勝過價格便宜但質素差的，她更笑言：「買衫不用就住就住（價錢），因為我好少買；即使遇上減價，同一個價錢能購買到三件衣服，但我情願買一件，因為我不知道另外兩件要來做什麼。」「因為你要處理它是十分困難，買回來後即是等於我又要丟棄一樣物件。」

捨棄的是多餘的過去與物件，騰出空間，留下的才是真正需要的事與物。

【按圖觀看】Sharon分享實行斷捨離的小貼士：