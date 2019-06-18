衰老闆有樣睇！出問題不道歉反埋怨下屬　遇「割席」上司如何自處

（《鐵探》劇照）

你有無試過，返工受完委屈之後有人安慰你：「算啦，份糧包埋嘅。」初初我都覺得呢句說話係有少少安慰作用，但慢慢就覺得唔對路，呢句嘢其實係幫啲衰老闆／同事用嚟「行兇」，將佢哋惡行合理化。如果真係理直氣壯覺得人工係包埋某啲不合理待遇，咁點解唔一早喺招聘廣告寫埋Job Duties係「食死貓、做出氣袋……」？



作者：詩寧

返工當然會遇到唔開心嘅事，多嘢做？瞓醒一覺繼續做；無職升？可能係時候未到。但返工成日「條氣唔順」就係死症，日日激心真係無心機做嘢。職場上令人「頂住頂住」嘅例子實在太多，今篇集中講令人條氣唔順嘅老闆！

【點圖即看】老闆、上司令人唔順氣？不外乎以下「死症」＝＝＞

特質1：未問清楚就鬧

無人鐘意畀人鬧，但如果係自己做錯事，畀人鬧咪當上一課囉，但令人委屈氣憤嘅就係明明單嘢唔關自己事或者係有合理原因而被對方無視，最過份就係連解釋嘅機會都唔畀你。

叫得做「老闆」，當然佢唔係落手落腳做嗰個啦，佢無做過，難免有好多實行上嘅嘢佢唔明，遇到有疑問，佢一句就鬧你：「點解你會咁做架？你搞乜呀？」老闆唔知頭唔知路，就直覺認為你唔啱，當你答：「因為…...」佢就打斷你繼續鬧：「我做呢行咁耐從來未見過人好似你咁樣XXXXXXXXXX」

然後世界靜了，你只能內心講句：「算啦，份糧包埋」。

（《鐵探》劇照）

特質2：心情差，搵人發洩​

更無辜嘅被鬧情況就係你純粹遇到老闆當日心情差，可能係佢畀客鬧完，又可能係佢老婆走咗返外家，總之你永遠唔會知道佢嬲乜嘢，但佢就係全日都嬲爆爆。

我見過有日老闆好嬲，叫同事幫佢斟杯水，同事斟完拎入房，點知老闆突然間大叫：「乜你唔知我飲開三份一熱水加三份二凍水架咩？」然後鬧咗佢一輪，話佢做事唔細心、唔識替人設想……

然後世界靜了，我們只能向同事講句：「算啦，份糧包埋」。

特質3：踩低人為咗抬高自己

有種老闆好蠢，好鐘意喺外人面前踩自己下屬，每次帶下屬出去開會、應酬，都講到個下屬乜都唔識咁，更甚者係小小事就叫個下屬向外人道歉，明明係個客唔啱都話「顧客永遠是對的」。

點解我會話呢種老闆蠢？因為佢哋唔明「強將手下無弱兵」，意思即係叻嘅領袖之下，班細嘅都有返咁上下實力。

所以，喺外人面前踩自己下屬，變相踩埋自己。

做細嘅睇住個老闆衝出嚟出醜，也只能保持安靜陪佢醜，「算啦，份糧包埋」。

（《我們與惡的距離》劇照）

特質4：出事後將所有嘢推晒落下屬身上

上司之所以成為上司，除咗部分人係因為勤力同叻之外，當然也有人係因為喺「扮工」之中落唔少苦功啦。要步步高陞，其中一項條件係唔好背鑊，最快捷就係將所有鑊推晒落其他同事身上。

升職之前推落同事度，升職之後推畀下屬。就算份嘢有佢簽名，出事時都可以講句：「我一日簽咁多份嘢，點樣逐份睇呀？你一早做好啲就唔會出事啦。」

跟呢種上司預咗做箭靶，「算啦，份糧包埋」。

其實我唔介意份糧包埋好多嘢，但最緊要係份糧加返50%先。