【閃靈】經典追殺鏡頭拍127次、哭至脫水　 女主角親剖不人道經歷

恐怖片，最讓人心寒的不是血淋淋的鏡頭、容貌可怖的鬼魂，而是電影營造的壓抑、緊張感覺，讓觀眾猜不到下一秒會發生甚麼。

經典電影《閃靈》《The Shining》被美國電影導演Martin Scorsese稱為史上最恐怖的11部恐怖片之一，全因電影講究細節，整套電影都營造出一種詭異氛圍。由Jack Nicholson飾演的男主角Jack Torrance是一名潦倒的作家，為了生計和找個地方專心創作，於是接下了荒廢酒店管理員的工作，他與妻子和兒子搬進了這間外表華麗的酒店，但其實這間酒店有段黑暗的過去，上一任管理員發瘋殺死了自己的妻子和兩個女兒之後自殺。而故事，隨著Jack Torrance住進酒店後，又再次上演......

男主角是個發了瘋的殺人兇手，而他逼真的演繹也令女主角陷入崩潰邊緣。（《閃靈》劇照）

如此經典的橋段，卻成演員的惡夢？

如果你是恐怖片迷，對這部電影一定讚賞有加，恐怖的荒廢酒店、詭異的孖女鬼魂、發瘋的丈夫Jack Torrance，每一個設定、每一個鏡頭都讓電影充滿緊張感，而最重要的還有真實感。戲內由Shelley Duvall飾演的女主角Wendy Torrance那種歇斯底里般的崩潰、絕望和恐懼情緒，真實得令人可怕。戲迷看著電影當然大呼過癮，但演員Shelley Duvall卻完全不好受。

雙胞胎鬼魂又令電影添上詭異氣氛。（《閃靈》劇照）

原本她抱著期待的心跟著名導演Stanley Kubrick合作，卻想不到等待她的是地獄。Kubrick為了讓她能更投入電影情節，住在深山飯店中被發狂的丈夫追殺，需要培養那種接近崩潰的情緒和被孤立的感覺。在拍攝電影期間，Kubrick下令拍攝團隊都不許理會她，甚至經常借故挑剔她，辱罵她浪費大家時間，然後不許任何人同情她。這樣做的目的是讓她無時無刻都處於精神緊張、身心疲勞的狀態，這種心理狀況就正如劇中角色一樣，每天都逃避著丈夫的追殺，每天都生活在偌大卻被孤立的酒店中。

點擊看Shelley Duvall在電影中的表現：

+ 7 + 6 + 5

Shelley在80年代接受著名影評人Roger Ebert訪問時，曾經提及「拍攝期間的最後9個月，我幾乎每天都需要哭12小時，一星期大概有5至6天都需要這樣做。」身邊隨時要帶著一瓶水，以防自己因為眼淚流乾而脫水。而其中一個經典場面是她拿著棒球棍防衛，男主角Jack Torrance卻向她步步進逼，她嚇得淚流不止，這一幕就拍攝了127次，意味著她陷於這種極度恐懼的情緒127次。

點擊看重拍了127次的一幕：

因心理陰影而息影？

Shelley咬著牙關拍完這套電影，《閃靈》由被嘲為「垃圾」然後大獲好評，但Shelley在2002年拍攝完獨立電影《Manna from Heaven》便宣佈息影。雖然未證實拍攝《閃靈》和她息影有直接關係，但事實就是她透露自己的情緒一直受困。Shelley最近一次露面已是2017年，到Dr.Phil的節目上受訪，昔日那個年輕漂亮的女演員，如今已經變得極為憔悴，並且坦言自己深受精神疾病所苦，病得很嚴重，甚至明言自己見到去世男星Robin Williams，情況讓人憂慮。

Shelley Duvall最近一次公開露而是2017年接受Dr.Phil的訪問，看起來面容憔悴。（節目截圖）

你可能會說，如果她拒絕繼續拍攝《閃靈》，或許就不會患上情緒病。然而，這或許就是演員的堅持和專業，為了拍攝效果，寧願身陷痛苦。