【甜品】少女感爆滿！本地甜品店聯乘Barbie　推出Barbie主題甜品

不是每個女子都喜歡甜品、粉紅色、Barbie這三樣東西，但無可否認，的的確確有不少女子（無論幾歲），都愛甜品、粉紅色、Barbie這三樣少女感爆滿的事物。

最近，筆者發現有本地甜品店Vive Cake Boutique與Mattel合作，為慶祝Barbie六十週年，推出別注版甜品，甚至將店舖大變身。如果你是位不折不扣的Barbie迷，又或懷念童年玩Barbie的時光，都可抽空與閨密一起到Vive Cake Boutique慢慢品嚐甜品與咖啡。

Vive Cake Boutique與Mattel合作，為慶祝Barbie六十週年，推出別注版甜品。

Vive Cake Boutique由Vivien Lau一手創立。數年前，她為朋友製作生日蛋糕，從中發現自己對烘焙的興趣，於2014年萌生創立自家甜點品牌的意念，因此在網上設立個人品牌，展開甜品之路。

Vive Cake Boutique的手工蛋糕、cupcake、馬卡龍丶曲奇及一系列甜品糕點，原材料採購自世界各地優質的出產商，每件甜品全以人手新鮮製造，再加上貼心的服務（他們提供個人化蛋糕訂造服務！），以及可愛的造型，Vive Cake Boutique自開業以來一直備受名人如郭富城、蔡卓妍、鍾欣潼、周麗淇、陳敏之、楊愛瑾、官恩娜、胡杏兒等熱捧，更被Time Out雜誌評為「全港自訂甜點的最佳之選」，非常厲害。

創辦人Vivien Lau不甘只經營網上生意，在2015年，她先在淺水灣The Pulse開設期間限定店，然後陸續於利東街以及H Queen's開設咖啡店，讓大家可以在美輪美奐的餐廳內，慢慢與知己享用甜點。

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最近，Vive Cake Boutiqu與Mattel合作，共同慶賀Barbie六十週年鑽石紀念。除了一系列以Barbie為靈感創作的創意蛋糕外，Barbie迷更可於中環旗艦店享用Barbie主題下午茶，與三五知己共度甜美時光。

Vivien Lau之所以會選擇Barbie，是因為她認為：「Barbie自1959年誕生以來，一直擔演著現代女性典範的角色，她將女性的力量、正能量及智慧，以生活和實際行動完美活現，曾受她啟發薰陶的女孩子不計其數。」Barbie是不是現代女性的典範就見仁見智，不過相信大部份女生小時候都一定玩過Barbie，當日筆者的朋友一看見Barbie就非常興奮，童心未泯地不斷把玩手中的Barbie。

「Live Laugh Love Afternoon Tea Set」味道比想像中好。

特色主題下午茶「Live Laugh Love Afternoon Tea Set」包含甜點「士多啤梨意式奶凍」、「紅桑子蛋白霜蛋糕」、「瑪德蓮貝殼蛋糕」、「紅絲絨杯子蛋糕」、「忌廉芝士馬卡龍」等，以及鹹點「迷你和牛漢堡」，又配以以奶泡畫出Barbie輪廓作裝飾的咖啡，絕對適合Barbie迷到此打卡。

另外，Vive Cake Boutique特別以Barbie作靈感，推出兩款全新設計的蛋糕。兩款蛋糕只於中環旗艦店及海港城期間限定店推出，有興趣的朋友記得把握機會。

Barbie主題的cupcake，一個人品嚐，份量剛剛好。

除了小蛋糕外，Vive Cake Boutique亦推出「Empower」蛋糕。「Empower」蛋糕有一磅及兩磅兩種尺寸，適合大夥人一同分享。Vivien Lau特別用上Barbie標誌粉紅配白色間條圖案糖紙包裹整個外層，蛋糕面則綴以忌廉芝士馬卡龍配鬆化蛋白脆餅、翻糖及粉紅色牛油忌廉，再配上多片心形粉紅朱古力片，每片皆以Barbie的不同標記作裝飾，特別又少女感十足。

「Empower」蛋糕有八款口味可供選擇選擇：「開心果蛋糕配開心果牛油忌廉」、「紅絲絨蛋糕配忌廉芝士」、「伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉」、「朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉和脆珠」、「檸檬蛋糕配檸檬牛油忌廉及柚子醬」、「綠茶蛋糕配綠茶牛油忌廉」、「香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉」及「榛子蛋糕配榛子牛油忌廉」。

「Empower」蛋糕適合大夥人一同分享。

為配合這個限定主題，Vive Cake Boutique中環旗艦店將由6月4日至7月31日期間進行徹底「大變身」，加入專屬於Barbie的色彩及圖案元素，包括全場飾以粉紅配白色間條牆紙、Barbie畫像及貼紙等，正門更以耀目漂亮的花藝作設計裝飾，打卡一流，Barbie迷不容錯過！

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「Live Laugh Love Afternoon Tea Set」由6月4日起至7月31日期間，逢星期四至星期日及公眾假期，下午2時30分至6時30分，於VIVE位於中環皇后大道中H Queen’s的旗艦店供應。 定價為港幣218元（一位用）或港幣398元（兩位用），需另收加一服務費。

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