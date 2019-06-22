【天海佑希】再次被問為何單身　女王霸氣KO：我對結婚沒興趣！

大家還記得主演《女王的教室》的女星天海佑希，去年曾在日本「爆料巴士」節目中以堅定的語氣講出：「相親不如去健身，男人可能會背叛你但肌肉不會」嗎？

年過50的她因為選擇單身，因此老是常被人問及有關結婚的話題。最近她為新劇宣傳時，主持人再次追問她為何選擇問身，她豪氣地回答一句：「我對結婚沒興趣。」

天海佑希：「我對結婚沒興趣。」（《緊急取調室3》劇照）

身高高達173cm的日本女星天海佑希，無論做甚麼都不失帥氣、認真、自信，彷彿沒有事可以難倒她的模樣。大概不少女生都想成為像她一樣頑強的女子吧。亦是如此，她在男專女卑的日本社會中成為一眾女生的楷模。

於2016年，《週刊女性》曾以電話訪問形式，要求受訪者在日本演藝圈中48歲至51歲的女演員當中，選出心目中的頭十位最想要成為的女星。結果顯示，天海祐希大熱勝出，票數遠遠超過第二名女星。

對天海佑希來說，她才不要為了男子而改變自己！（《偽裝的夫婦》劇照）

女強人的形象令女生羨慕，卻令男生感到害怕。她的好友就曾在綜藝節目裏表示，天海佑希自小各方面都比他人優勝，卻沒有男人敢接近她。

然而對天海佑希來說，她才不要為了男子而改變自己！另外，結不結婚的選擇權亦不在於男子手上。在她眼中，結婚或是不結婚，是她自己說了算。

天海佑希在《結婚不結婚》中，亦是飾演選擇單身的女強人：

年過50的她，儘管已經多次在綜藝節目表示無意結婚，但大家依然愛問，老是向她追問婚姻的問題。早前她為新劇宣傳時，遭節目主持人再次追問結婚一事，她斬釘折鐵地回答：「我對結婚沒興趣。我不喜歡安靜的家裡有其他人。」

早前天海佑希為新劇宣傳時，遭節目主持人再次追問結婚一事，她斬釘截鐵回答：「我對結婚沒興趣。我不喜歡安靜的家裡有其他人。」（《和不是A的你》劇照）

儘管日本國內單身人士數目節節上升，但許多女生仍然無法對外高呼：「單身萬歲！」莫講是日本，就算是香港，當女生講到選擇單身時，大家亦只會聯想到「是遇不到對的人，才逞強地說選擇單身吧」、「一定是以前曾被男子傷害，才不敢再愛」、「口講單身萬歲，心底裡卻很想嫁吧」等等負面想法，讓不少真心認為單身更好的女生有口說不清。

然而，天海佑希無懼被標籤，每次被問及有關問題，她都以肯定的語氣告訴大家：她對拍拖這回事完全沒有興趣。

天海佑希無懼被標籤，每次被問及有關問題，她都以肯定的語氣告訴大家：她對拍拖這回事完全沒有興趣。（《緊急取調室2》劇照）

每次她都會交出極精警的答案，希望大家可以明白她的選擇，然而無論過了多久，各個主持人依然喜歡問這類型的問題。對女生而言，天海佑希的答案多少帶有鼓勵的作用，但相信當她交出「不要管我，抱歉」這個答案時，多少已超越了她的容忍力了。希望他日大家都可以明白單身抑或找個伴，其實真的不過是一個選擇，不會再把單身當成是個問題。

按圖點擊天海佑希金句：

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資料來源：節目《Bar One Night》、《請適當的討論》、《人生相談》

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