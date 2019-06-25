【真心膠朋友】多圖睇每對閨蜜的日常：異常默契　一齊望靚仔……

畫者阿MO是一個愛朋友也愛插畫的「零零後」，雖然年輕，但憑着在Instagram分享有共鳴的作品，得到不少人氣和粉絲，獲出版社青睞把作品結集出書。《真心膠朋友》是阿MO與朋友們的相處畫面合集，把和朋友們的相處分為四個部分──「吃貨人生」、「搞笑人生」、「不幸人生」和「甜蜜人生」。

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書中的作品以三至四幅插畫為主，每一個故事都沒有追求精彩的起承轉合，而是希望把每一個阿MO與「閨蜜」相處的小畫面呈現，引起年輕讀者的共鳴，勾起年長讀者的青春回憶。

「你若真心待人，人便真心待你。」真心這回事，你給予付出的每個人，不會每一個都會回應你相同的真心。唯一要相信的，是即使你付出真心待人的過程中受到不少人的糟蹋和蹂躏，但總會遇到與你一樣真誠相待朋友的「傻豬」。書中的阿魚、飯糰、沙莉和Banana，也許她們沒有和阿MO經歷過人生的大起大落，但她們在彼此的青春中，都留有一個細水長流的位置。

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《真心膠朋友》 作者：阿MO 出版社：非凡出版

內容提供：獨書人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「真心膠朋友」​】

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