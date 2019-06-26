首爾午睡比賽　比發呆大賽更舒適　爭奪三千港元獎金憑什麼？

要是甚麼也不用做，只需躺下來睡覺就有機會贏取獎金，那是多幸福的一件事啊！ 韓國就於早前（23/6）舉辦了一場睡覺比賽，70名參賽者圍在一起午睡，爭奪500,000韓元（約3,345港元）的獎金。

韓國已不是第一次舉辦如此有趣的比賽，剛完結的睡覺比賽已是第四屆，今屆與過去三屆的群眾討論程度絕不比曾來過香港舉辦的發呆大賽。

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120分鐘的睡覺比賽，鬥熟睡？

睡覺比賽，顧名思義即是鬥睡覺，不只要鬥睡覺時間，還要鬥熟睡程度，每次比賽的反應也十分踴躍，亦因為報名人數眾多的關係，需經主辦單位篩選才有機會出賽，而今屆比賽就總有3000人報名，而最後抽出參賽名額只有70人，即約198人報名才有1人入圍。

成功得到參賽資格的70名人士已於昨天在首爾森林進行比賽，大會僅只安排了一張充氣睡床給每位參賽者，參賽者就要在兩小時比賽時間內完全熟睡以爭奪第一名，贏取500,000韓元（約3,345港元）獎金，而大會也會定時利用心律探測器檢測參賽者的心律，不限睡姿，以擁有最穩定心率及最能夠進入沉睡狀態的，便能勝出比賽。

雖然充氣睡床安置在首爾森林的樹蔭下，但為了不受陽光與炎熱天氣下的影響，每名參賽者都自行帶備了眼罩、抱枕、耳塞等「法寶」，務求令自己更容易進入熟睡狀態。

睡覺比賽為一班平日睡眠不足的人士提供一個放鬆的機會。(amtazo@Instagram)

主辦單位希望參賽人士能輕鬆睡一覺！

而睡覺比賽是由韓國一間衛生用品製造公司Yuhan Kimberly舉辦，舉辦的契機是源於一次的調查，當初他們訪問了約5000名20至30歲的人士，發現當中有6成人平均每天只有6小時以下的睡眠時間，於是便希望向大眾宣傳充足睡眠的重要性。

雖然只有一名參賽者能獲得獎金，第二、三名只能得到床上用品與周邊商品，但睡覺比賽的確能為一班平日睡眠不足的上班族、學生提供了一個放鬆的機會，至少大條道理的能夠於中午抽兩小時時間到大自然中暢快地睡午覺，紓緩平日過於緊繃的情緒。同樣地，即使未知睡覺比賽會否如發呆大賽一樣在未來遷移到香港舉辦，但適度的午睡確實是一個有益身心的活動，亦有調查指出午睡能增加記憶力。

去年的睡覺比賽同樣有趣，來回顧一下吧！

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午睡原有助記憶力？

德國薩爾蘭大學曾邀請了41名人士進行有關記憶力的調查，先給他們觀看一系列的單詞，並要求他們記住。調查人員將41名人士分成兩組，一組於觀看單詞後予他們90分鐘的午睡時間；而另一組則觀看無關痛癢的影片，完成後則對參與者進行測試，看看他們能記起多少的單詞。

最後結果發現，有睡午睡的那組人士的記憶力比沒有午睡的人高出5倍。調查人員Axel Mecklinger解釋指，學習新事物後，作短暫睡眠予大腦暫時休息，可令大腦於其後更容易記住休息前所得到的訊息。

雖然午睡對於上班一族來說，未免過為奢侈，但如果可以的話，也能於每天下午抽大約15分鐘的食飯時間來個淺睡，讓大腦暫且放鬆，回復精神之餘也能對工作上有幫助呢！

（資料來源：韓國聯合通訊社, Verywell Mind）