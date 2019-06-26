【白色強人】深圳取景被批豪華似私院　那些年高質醫療劇最愛哪套

無線近日播出的《白色強人》讓不少觀眾眼前一亮，劇集加入醫療改革等政治議題元素增加新鮮感，而且手術場口逼真，不會因為礙於場面血腥而輕輕帶過，更用上真實的手術用具，因為製作認真，劇集播出至今，評價不俗。

《白色強人》手術場口認真，讓不少觀眾大讚。（《白色強人》劇照）

然而，有人覺得劇中仍有不少「離地」位，劇中的明城北醫院是公立醫院，但劇組在深圳萬科中心借用的拍攝場地不論外內看起來太豪華，與現實中的公立醫院並不相似，看起來反倒像私家醫院。但整體而言，《白色強人》仍是屬於無線中少有的實景拍攝劇集，而且演員陣容鼎盛，又是郭晉安在無線的告別作，所以仍吸引不少觀眾追看，特別是喜歡看「醫療劇」的觀眾。但每天追看仍覺得「不夠喉」，不妨趁此機會重新觀賞過往大台的高質醫療劇，認真和緊湊程度絕對不輸《白色強人》。

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+ 3 + 2

妙手仁心系列（1998、2000、2004）

妙手仁心的系列劇集播出至今超過二十年，但相信觀眾對吳啟華飾演的程至美醫生仍然印象深刻。《妙手仁心》是無線首部與醫療有關的劇集，靈感來自於當時受歡迎的美劇《仁心仁術》（ER），首輯更獲得醫管局支持，借出當時還未有通宵服務的大埔那打素醫院作為拍攝場地，事前由醫生提供真實個案，每晚拍攝更有醫生在旁指導，「插喉」、做心外壓，每一個動作都一絲不苟，所以是名副其實的醫療劇。而《妙手仁心》的第二和第三輯雖然沒有醫管局協助，但仍堅持實景拍攝，如《妙手仁心2》便是在黃竹坑醫院取景，而《妙手仁心3》更是反映了2003年「沙士」以後，香港醫生如何走出陰霾，當中陳豪飾演的心臟科醫生便曾經感染沙士。雖然《妙手仁心》中的醫療設施不如《白色強人》般「豪華」，但卻更加貼地，即使是二十年前的劇集，如今仍有不少觀眾視它為「神劇」。

吳啟華飾演的程至美讓觀眾印象深刻。（《妙手仁心2》劇照）

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+ 9 + 8 + 7

天涯俠醫（2004）

天涯俠醫是香港首部以「無國界醫生」為題材的劇集，同時是當年的台慶劇集，由張家輝、林峯、唐寧和郭羨妮主演，演員陣容已經十分吸引。因為劇集主要講述無國界醫生的工作，不如傳統醫療劇般有大量手術場口，但製作依然不馬虎，劇組遠赴非洲肯亞和廣西拍攝外景，務求盡量還原現實中無國界醫生救急扶危的場面。而前期也找來現實中的無國界醫生提供案例及幫助構思取景和劇本，讓劇情更加貼近現實。

《天涯俠醫》以無國界醫生為題材。（《天涯俠醫》劇照）

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仁心解碼（2011、2013）

有人戲稱大台醫療劇中，主角通常都是神經外科醫生，如《妙手仁心》中吳啟華飾演的程至美、《On Call 36小時》中馬國明飾演的一件頭、《白色強人》中郭晉安飾演的副院長楊逸滔。而這套《仁心解碼》便是例外，主角方中信在第一輯中飾演精神科醫生高立仁，第二輯則飾演法醫精神科醫生，讓觀眾可以了解精神科醫生的工作日常。雖然劇集不是在真實醫院中取景，但題材新穎，結合偵探、懸疑等元素，劇情比純醫療劇更為緊湊。

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