生在香港，每天努力為生活打拼，工作至深夜，薪酬仍追不上物價升幅。打開電視新聞，又是一如既往的政治亂局。有人說，我們這一代人很「絕望」，忙著生活，還要忙著爭取，身體上的疲憊事小，睡一覺就好了，心理上的疲倦才是最折磨人，很多人忘記了多久沒有打從心底裏笑過，對於我們而言，幸福是甚麽？

有人說，尋求幸福的方法只有移民，只有離開，才能獲得真正的快樂。而Ikea現在提供一個讓你可以「暫時解脫」的機會，他們現正招聘「幸福研究員」，受聘者需要在九月出發到哥本哈根入住充滿快樂的臨時住所兩星期。丹麥過去多年都在聯合國發表世界快樂報告（World Happiness Report）中獲得三甲排名，這份工作讓你可以與當地人一起生活，每天進行家訪、聽講座，工餘時間則可以漫步丹麥街頭，研究「丹麥式快樂」的關鍵。

Ikea正在招募「幸福研究員」，參加者可以到哥本哈根居住兩星期。（IG@ikeadanmark）

北歐式的樂活（Hygge）方式

Ikea的宣傳網站上有一句是希望研究員可以在哥本哈根感受到「hygge」（樂活），詞語是古挪威文，意思是「身心安適」。挪威、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島這些北歐國家幾乎每年都排在快樂報告的前面位置，單單從地理位置而言，大概會對這樣的排名難以理解。不如香港，北歐的夏天很短、冬天很長，猶記得過往在北歐國家生活的日子，冬天時，十點才日出、三點就日落，不足五小時的日照時間，他們大部份時間都活在「黑暗」之中，卻絲毫無損他們的「幸福感」。走在北歐的街頭，你不難看到他們每個人臉上即使不帶笑意，也是一副輕鬆自在的樣子。

丹麥人多以單車代步，慢活之餘可以欣賞沿途景致。（Unsplash）

一部份是因為環境，丹麥大部份都以單車代步，走在街上，你聞到的不再是「廢氣」味，而是陣陣的咖啡和麵包香氣。但最重要的還是生活態度，他們仿佛從來不著眼於自己「缺乏」些甚麽，只是盡情享受自己「擁有」的，在陽光猛烈的日子，香港人習慣撐傘，歐洲卻鮮少看見，皮膚白皙的她們任由臉上曬出雀斑。曾經問過一位北歐朋友原因，他直言因為有陽光的日子不多，所以他們很珍惜每次可以曬太陽的機會。半杯水的道理，俗套卻很實用。

出發之前，不妨先從家具佈置看北歐人的簡單生活方式：

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參加者可獲薪酬

看到這裏，你或許已經心動，Ikea會將研究員的生活輯錄為紀錄片，只要你年滿18歲，願意出鏡講述自己在丹麥生活的真實感受，就可以在報名參加這個計劃。參加辦法是到Ikea的官方網站填寫表格，寫下自己適合計劃的原因，並且附上1分鐘的影片，以英文說明自己為何想研究快樂。參加者不需要付旅費、可以免費享有Ikea肉丸作晚餐，在計劃期間還可以獲得薪酬，Ikea仍未公布薪酬數字，但工作期間必需按照丹麥稅制繳交稅項。希望感受北歐式快樂的你，不妨報名參加！

「幸福研究員」招募計劃 截止日期：2019年7月1日 出發日期：2019年9月 參加條件：年滿18歲、會說英文、願意出鏡 參加方法：到Ikea官方網站填寫表格並上傳1分鐘影片說明參加理由

資料來源：Ikea網站