【怪奇物語】15歲女主角是碧咸次子女友？登最年輕百大影響人物

7 月4日，Netflix 正式上映《怪奇物語3》，劇迷們定必期待已久了！興奮的心情有否包含一看女主角米莉芭比布朗(Millie Bobby Brown)的成長？原來她真人比劇中角色都來得成熟。上年她只有14歲便被美國時代雜誌選入 2018 百大影響力人物。現在Millie Bobby Brown15歲了，無論演藝、形象、感情、思想都各有成長。一同查探Millie Bobby Brown的女大十五變。

7歲初演愛麗絲 憑《怪奇物語》火紅 將參演《納尼亞傳奇：銀椅》



15歲的Millie Bobby Brown2011年開始演藝生涯，第一部電視劇是《童話小鎮－愛麗絲重遊仙境》飾演年幼愛麗絲。後來參演其他劇集例如BBC的《入侵者》、《摩登家庭》、《重返犯罪現場》《地獄廚房》等，客串演出。直至《怪奇物語》，第一次擔任女主角飾演 Eleven，完全轉變她的一生，她因出色的演技而成名。除了《怪奇物語》一系列電視劇之外，Millie Bobby Brown更有機會進入電影界，就是之前香港上映的《哥斯拉2：王者巨獸》，而她參演《哥斯拉對金剛》更會下年上映。由於Netflix購下了《納尼亞傳奇》小說版權，亦選中Millie Bobby Brown擔演《納尼亞傳奇：銀椅》電影。Millie Bobby Brown演技大受肯定，年紀輕輕就是影視一姐。可見她的演藝發展星路光芒，一定有大好前途，十分期待之後她的出色表現。



【按圖看】MBB出色的演技：

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重情義戰友與巨星朋友



一個演員自然要充滿情感，而Millie Bobby Brown為人特別感性。她是重情義的人。就連上節目《The Late Show with Stephen Colbert》，被Stephen Colbert

問有關MBB在Instagram淚流滿臉的相片事件，要她解釋《怪奇物語》劇終傳聞。她亦解剖了與劇中演員的友誼。另外Millie Bobby Brown的人緣好，人脈甚廣，更傳碧咸一家都有關注她，而她與巨星Ariana Grande原來感情都十分親厚。

【點擊看】Millie Bobby Brown與戰友和巨星的感情深厚：

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愛明日之星

青春期對於愛情和異性會產生好奇，Millie Bobby Brown如同一眾少女一樣都憧憬愛情。Millie Bobby Brown曾經與大她一年的歌手Jacob Sartorius拍拖7個月，這是Millie Bobby Brown第一次公開的戀情，當時她更在Instagram上傳二人甜密照。最後她於Instagram以限時動態方式宣布與Jacob Sartorius正式分手。

雖然她年輕，卻畢竟是名人，都要對公眾交代。即使分手卻仍然要成熟處理。現在她再度傳出戀情，就是碧咸的次子Romeo Beckham。雖然二人未有公開回應，或許是經歷過上一次戀事而成長，學會低調。不過一眾網民表示期待二人的戀情樹苗成長。Millie Bobby Brown的戀事星光熠熠，大受關注。

【按圖看】不可不知的情人：

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女人味少女

Millie Bobby Brown由昔日小清新的小女孩變得亭亭玉立。她比以往更加著重外表，愛打扮，會化妝、塗指甲油。她更陸陸續續被不同品牌看中。感覺她現在變得成熟了，完全不像15歲的少女，愈來愈有女人味。她的名氣亦為她引來不同時尚品牌，成為新寵。

【按圖看】小女孩如何進化，15歲已散發女人味：

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走在社會先峰



原來Millie Bobby Brown都關心社會時事，例如美國校園槍擊事件以及全球兒童權益。2018年，14歲的Millie Bobby Brown於紐約聯合國總部及帝國大厦獲得任命。成為聯合國兒童基金會歷來最年輕的親善大使。她表示：「成為UNICEF親善大使讓我夢想成真。能夠參與成為支持UNICEF的一員，對我來說是無比的榮耀。我期望盡我所能，跟更多兒童和年輕人會面，聆聽他們的故事及為他們發聲。」另外，她曾於2018 Kid’s Choice Award 頒獎典禮，穿上一件被縫上美國帕克蘭校園槍擊事件的受害者姓名的外套，表達對「槍枝管制」的支持。她理性獨立的思考，大方地表示自己的信念，表現成熟而有智慧。Millie Bobby Brown確實是一個見義勇為又有善心的少女。

【按圖看】為公義發聲的證明：

當年15歲的我在做甚麼？在哪？演藝工作真的不簡單，要有如此功力及影響力，又談何容易。Millie Bobby Brown年紀輕輕就有出色成就，她自己能夠獨立面對工作，思想成熟。她確實是明日之星，劇迷們要好好關注她。

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