《美少女戰士》推新劇場版　重溫舊部悟成長哲理：闖過痛苦便幸福

「我要替月行道，儆惡懲奸！」兒時，你有一邊擺著姿勢，一邊說著嗎？《美少女戰士》踏入27周年，早前日本官方趁慶祝月野兔生日的活動時，發表2020年將推出《美少女戰士 Eternal》劇場版。原作者武內直子亦會參與監修工作，而今次劇場版會有人物設計的修改，由當年負責《美少女戰士 R》人物設計的日本資深女性動畫師只野和子負責。海報及預告亦都推出。未知會否回復當日《美少女戰士 R》的畫風？

《美少女戰士 Eternal》劇場版海報

記得《美少女戰士crystal》一出，畫風不同以往舊部，主要還原漫畫的特徵。第一、二季的人設是佐光幸惠，第三季的人設就是高橋晃。而今次劇場版是以《美少女戰士》第四季「死亡月亮篇」為背景，令人十分期待只野和子今次的作畫及人物設計。其實《美少女戰士》很久沒有過劇場版，舊部劇場版共有三部：《美少女戰士R：星夜傳說》、《美少女戰士S：水晶計劃》、《美少女戰士SuperS：水手九戰士集合！夢想黑洞的奇蹟！》，都教授不少道理，一同回顧舊部精彩劇情和畫風，再推想未來劇場版的方向吧！

​《美少女戰士R：星夜傳說》

--你不是孤單一人，只是等待遇見一個重要的人。

一個人的時候，是孤單？故事環繞朋友是解救孤單寂寞的人。劇場版亦有描寫四位內部系戰士與啊兔的情誼，四人在遇見之前因為被孤立而沒有朋友，沒有人理解自己的寂寞心情，正與菲歐雷一樣。直至認識阿兔，她們才被接納、被重視。Sailor Moon 為拯救世界而甘願犧牲自己性命，希望銀水晶賜予她不讓任何人孤單的力量，保護世界的能量。Sailor Moon 再次展現大愛、保護朋友、不再讓人孤單的初衷。每個人都會有寂寞難過的時候，朋友的相遇令人不再有孤獨感，Sailor Moon 正是突顯出朋友之間的犧牲和伙伴的同行感。月野兔曾經問地場衛，兒時在醫院的地場衛一個人會否感到孤單。

就是為了遇見你，我才會一個人等待。 地場衛

Sailor Moon撫摸菲歐雷，用愛感化他。說：「放心吧！你絕對不會孤單的！」繼續Sailor Moon的大愛，融化一切怨恨。



【按圖看】《美少女戰士R：星夜傳說》解剖精華劇情：

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《美少女戰士S：水晶計劃》

--捱過苦戀的痛 再祝福對方

露娜的人貓戀，可見人貓不會有好結果，不過卻說中單戀人的心思。露娜希望自己變成人類女生，可以向阿翔表白。露娜：「或許可以和他心靈相通，就像命中註定的人亦說不定，我竟然這麼想。不過，我終於明白這個人不是我。」

對於雪女冰封一切，將地球收藏，變成一個永無煩惱而寂靜的世界。其實這是因為愛而生的控制欲、私有化的理念，自私的將美好強行留住，來逃避痛苦的方法。而Sailor moon駁斥愛一個人的偉大，好像露娜一樣懂得放手。

我們不管是戀愛或是失戀，都因為苦戀而令自己徹夜難眠，雖然充滿著這些痛苦、傷心的事，但正因這樣才會知這就是人生。當遇到痛苦時，只要闖過去就一定等到幸福的來臨。 Sailor moon

戀愛雖然有痛苦，卻令人成長。當Sailor moon將露娜變成人類女生時，她的確有表明心思，但她鼓勵阿翔一定要為愛的人好好生存下去，找回女友。愛情希望對方得到真正幸福，即使不能再留在對方身邊，也會好好祝福。



【按圖看】《美少女戰士S：水晶計劃》解剖精華劇情：

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《美少女戰士SuperS：水手九戰士集合！夢想黑洞的奇蹟！》

--夢醒吧！心情低落都沒大不了！

月野兔與未來的女兒豆釘兔一直都不時相爭要討地場衛歡心。月野兔不禁緊張地連問地場衛，她和豆釘兔到底誰在阿衛心中比較重要。她自覺阿衛較重視女兒豆釘兔而傷心。不過當Sailor Moon與豆釘兔分離露出絕望難過的眼神。即使口說討厭，心底還是很愛。為有力氣進入夢想黑洞，Sailor Moon吃了勇氣和力氣百倍的的豆釘兔曲奇， 此舉動是對豆釘兔的思念。阿兔對豆釘兔既是拍檔又是母女又像姊妹，情感複雜，卻妒忌女兒有阿衛的陪伴。

Sailor Moon進入美夢幻象，阿衛親口道出豆釘兔不比阿兔重要，更表白只有阿兔一個。美好的幻象中，阿兔就是阿衛的全部，明明可以得到心愛的人的肯定。不過Sailor Moon知道真實的阿衛不是如此，她爽快的識破美夢。而且Sailor Moon沒有放棄過豆釘兔以及一眾小孩，因為她都深愛豆釘兔，相信未來的下一代。

就算心情低落都沒大不了。 水野亞美

但是比起回憶，未來的幸福才是更重要的。 火野麗

背後意思是人有自身的響往，美好的幻象中沒有現實中的衝突。忘卻現實而沉醉於虛構的幻影中，只是自欺欺人。人必需要接受不完美，接納及衝破阻礙，一步步的付出才可建立幸福的未來。妖精貝魯魯：「妖精存在每個小孩的夢裡，守護孩子們甜美的夢想糖果能量的妖精。」我們現實要做的就是守護夢想，不被現實中的困難而跌倒失去美夢，亦不是沉睡美夢不醒。



【按圖看】《美少女戰士SuperS：水手九戰士集合！夢想黑洞的奇蹟！》解剖精華劇情：

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根據以往三部劇場版的主題都涉及了友誼、愛情、親情。而今次是新部的第一個劇場版，主題定離不開與友誼相關，突出美戰之間的感情。而新劇場版分為前篇、後篇，根據以往劇場版時間應會每篇約一小時，所以劇情應該都比舊部的多，可能出現多線發展，推斷妖魔應該都不輕易對付。而且機會難得，應該會出動十位戰士，變身以及出招畫面都是令人期待的。

美戰吸金力 產品種類多

當年的小孩變成有經濟能力的上班族，可見吸金力強。2017年 起《美少女戰士》的25週年紀念項目，隨著重新推出漫畫動畫，開始周邊產品都不停推出，製造不少好商機。與不同公司品牌合作。更會有展覽、CAFE、活動，就連大板環球影城都會推出《美少女戰士》機動遊戲。至今大會仍將繼續開展新動漫和音樂劇等各種開發項目。



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《美少女戰士》一直陪伴大家成長，她教曉了不放棄、希望、友情、偉大的愛，她不只是二十多年前的童年回憶，至今美戰粉仍可展示熱愛，跟隨她的步伐。

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